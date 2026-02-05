R o m a , 5 f e . ( A d n k r o n o s ) - P o s t e I t a l i a n e c o n t i n u a i l s u o p e r c o r s o d i i n n o v a z i o n e a l s e r v i z i o d e i c i t t a d i n i , r a f f o r z a n d o l ’ o f f e r t a e r e n d e n d o p i ù s e m p l i c e l ’ a c c e s s o a i s e r v i z i d e l l a P u b b l i c a A m m i n i s t r a z i o n e . S o n o 1 5 0 . 6 5 2 l e r i c h i e s t e d i r i l a s c i o e r i n n o v o d e l p a s s a p o r t o p r e s e n t a t e p r e s s o g l i u f f i c i p o s t a l i i t a l i a n i . L ’ i n i z i a t i v a , a t t i v a i n 4 . 5 7 4 s e d i , t r a g l i u f f i c i p o s t a l i n e i c o m u n i c o n m e n o d i 1 5 . 0 0 0 a b i t a n t i e q u e l l i s i t u a t i n e i g r a n d i c e n t r i u r b a n i , r a p p r e s e n t a u n a r i s p o s t a c o n c r e t a a l l ’ e s i g e n z a d i s e m p l i f i c a r e l e p r o c e d u r e , r i d u r r e i t e m p i d i a t t e s a e o f f r i r e u n ’ a l t e r n a t i v a c o m o d a , c a p i l l a r e e f a c i l m e n t e a c c e s s i b i l e p e r o t t e n e r e q u e s t o i m p o r t a n t e d o c u m e n t o . ( V i d e o ) I l s e r v i z i o d i r i l a s c i o e r i n n o v o d e i p a s s a p o r t i n e g l i u f f i c i p o s t a l i , s i l e g g e i n u n a n o t a d e l g r u p p o P o s t e I t a l i a n e , è s t a t o a v v i a t o i n i z i a l m e n t e n e i p i c c o l i c e n t r i e n e l l e a r e e p i ù r e m o t e , n e l l ’ a m b i t o d e l p r o g e t t o P o l i s , l ’ i n i z i a t i v a c h e p r e v e d e l a t r a s f o r m a z i o n e d i q u a s i 7 . 0 0 0 u f f i c i p o s t a l i , s i t u a t i i n c o m u n i c o n m e n o d i 1 5 m i l a a b i t a n t i , i n s p o r t e l l i u n i c i d i p r o s s i m i t à i n g r a d o d i o f f r i r e n u m e r o s i s e r v i z i d e l l a P u b b l i c a A m m i n i s t r a z i o n e . S u c c e s s i v a m e n t e , g r a z i e a l l ’ e s t e n s i o n e d e l l ’ a c c o r d o c o n i l M i n i s t e r o d e l l ’ I n t e r n o , i l s e r v i z i o è s t a t o r e s o d i s p o n i b i l e a n c h e n e l l e g r a n d i c i t t à . A t t u a l m e n t e è p o s s i b i l e r i c h i e d e r e i l p a s s a p o r t o i n 4 . 1 5 7 u f f i c i p o s t a l i P o l i s e i n 4 1 7 u f f i c i p o s t a l i d i g r a n d i c i t t à d i s t r i b u i t i i n c e n t r i u r b a n i c o m e B o l o g n a , V e r o n a , R o m a , C a g l i a r i , V i c e n z a , M o n z a , V e n e z i a , P e r u g i a , F e r r a r a , M i l a n o e N a p o l i . L ’ a m p l i a m e n t o d e l s e r v i z i o c o n t i n u e r à p r o g r e s s i v a m e n t e f i n o a c o p r i r e l ’ i n t e r a r e t e n a z i o n a l e . O l t r e a s e m p l i f i c a r e l a b u r o c r a z i a , l ’ i n i z i a t i v a c o n t r i b u i s c e a r i d u r r e i l d i v a r i o t r a a r e e u r b a n e e t e r r i t o r i m e n o s e r v i t i , p o r t a n d o u n c o n t r i b u t o r i l e v a n t e a g l i a b i t a n t i d e l l e l o c a l i t à p i ù i s o l a t e d ’ I t a l i a . N e è u n e s e m p i o T e r r a n o v a d i P o l l i n o , i n p r o v i n c i a d i P o t e n z a , d o v e i c i t t a d i n i e r a n o c o s t r e t t i a p e r c o r r e r e f i n o a 1 5 0 c h i l o m e t r i p e r o t t e n e r e i l p a s s a p o r t o . I l p r o g e t t o , a v v i a t o p o c o p i ù d i u n a n n o f a , n a s c e c o n l ’ o b i e t t i v o d i v a l o r i z z a r e l a c a p i l l a r i t à d e l l a r e t e d e g l i u f f i c i p o s t a l i p e r r e n d e r e i s e r v i z i p u b b l i c i p i ù v i c i n i e a c c e s s i b i l i a i c i t t a d i n i . I r i s u l t a t i c o n f e r m a n o i l s u c c e s s o d e l l ’ i n i z i a t i v a : a l 5 f e b b r a i o 2 0 2 6 s o n o g i à s t a t e p r e s e n t a t e 1 5 0 . 6 5 2 r i c h i e s t e d i r i l a s c i o e r i n n o v o d e l p a s s a p o r t o , d i c u i 1 1 0 . 8 8 5 p r e s s o i 4 . 1 5 7 u f f i c i P o l i s a t t i v i n e i c o m u n i c o n m e n o d i 1 5 . 0 0 0 a b i t a n t i , e 3 9 . 7 6 7 n e g l i a l t r i 4 1 7 u f f i c i p o s t a l i p r e s e n t i n e i g r a n d i c e n t r i u r b a n i . T r a i c o m u n i c h e f a n n o p a r t e d e l p r o g e t t o P o l i s s p i c c a n o p e r n u m e r i d i r i c h i e s t e q u e l l i d e l l a p r o v i n c i a d i V e r o n a ( 1 2 . 2 5 0 ) , V i c e n z a ( 1 1 . 4 8 5 ) , M o n z a ( 7 . 8 0 8 ) e B e r g a m o ( 7 . 7 4 1 ) . I l p r o c e d i m e n t o p e r r i c h i e d e r e i l p a s s a p o r t o p r e s s o g l i u f f i c i p o s t a l i è s e m p l i c e e v e l o c e . È s u f f i c i e n t e p r e s e n t a r e u n d o c u m e n t o d i i d e n t i t à v a l i d o , i l c o d i c e f i s c a l e , d u e f o t o g r a f i e e c o r r i s p o n d e r e l ’ i m p o r t o d i 4 2 , 7 0 e u r o , o l t r e a l c o n t r a s s e g n o t e l e m a t i c o d a 7 3 , 5 0 e u r o . L ’ i m p o r t o v a v e r s a t o u t i l i z z a n d o i c a n a l i m e s s i a d i s p o s i z i o n e d a P o s t e I t a l i a n e p r e s s o g l i u f f i c i p o s t a l i e s u l l e p i a t t a f o r m e o n l i n e , o p p u r e m e d i a n t e i d i v e r s i P r e s t a t o r i d i S e r v i z i d i P a g a m e n t o ( P s p ) c h e a d e r i s c o n o a l s e r v i z i o . I n c a s o d i r i n n o v o , è n e c e s s a r i o c o n s e g n a r e a n c h e i l v e c c h i o p a s s a p o r t o o l a d e n u n c i a d i s m a r r i m e n t o o f u r t o . G l i o p e r a t o r i d e g l i u f f i c i p o s t a l i r a c c o l g o n o i d a t i b i o m e t r i c i ( i m p r o n t e d i g i t a l i e f o t o ) e i n v i a n o l a d o c u m e n t a z i o n e a l l ’ u f f i c i o d i P o l i z i a c o m p e t e n t e . N e l l e g r a n d i c i t t à i l s e r v i z i o è d i s p o n i b i l e s u p r e n o t a z i o n e c h e p u ò e s s e r e e f f e t t u a t a r e g i s t r a n d o s i s u l s i t o d i P o s t e I t a l i a n e . I l s e r v i z i o p r e v e d e l a p o s s i b i l i t à d i c o n s e g n a a d o m i c i l i o d e l p a s s a p o r t o : u n a s c e l t a e f f e t t u a t a d a l 7 9 % d e i c i t t a d i n i n e i p i c c o l i c e n t r i e d a l 3 2 % d e i r e s i d e n t i n e l l e g r a n d i c i t t à .