R o m a , 1 0 f e b . ( A d n k r o n o s ) - N e l c u o r e d e l l a p r o v i n c i a d i S o n d r i o i l s e r v i z i o p o s t a l e c o n t i n u a a e s s e r e u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o e s s e n z i a l e p e r l a c o m u n i t à e , i n q u e s t i g i o r n i , i l v o l u m e d i l e t t e r e d e s t i n a t e a i c a m p i o n i v a l t e l l i n e s i è i n a u m e n t o . P a o l a C o r r a d i n i , p o r t a l e t t e r e d i P o s t e I t a l i a n e d a l 2 0 0 7 , h a i n i z i a t o a l a v o r a r e i n a z i e n d a g i o v a n i s s i m a , e d a u n a n n o è r e s p o n s a b i l e d e l r e c a p i t o n e l l a z o n a d e l c e n t r o s t o r i c o d i B e r b e n n o , u n ' a r e a c a r a t t e r i z z a t a d a s t r a d i n e s t r e t t e , c a s e i n p i e t r a e i l f a s c i n o d e l l a t r a d i z i o n e m o n t a n a . L a s u a g i o r n a t a d i l a v o r o s i s n o d a t r a l e v i e c i o t t o l a t e d e l l a z o n a , d a l l a p a r t e b a s s a f i n o a l l a p a r t e a l t a , e t r a l e p e r s o n e c o n c u i è e n t r a t a i n c o n t a t t o c ’ è a n c h e l a c a m p i o n e s s a A r i a n n a F o n t a n a . " I l l a v o r o d i p o s t i n a m i p i a c e m o l t o - r a c c o n t a P a o l a - p e r c h é m i p e r m e t t e d i s t a r e a c o n t a t t o c o n l e p e r s o n e e d i c o n o s c e r e d a v i c i n o l e s t o r i e e l e r e a l t à d e l l a m i a c o m u n i t à . A v o l t e i l l a v o r o m i s o r p r e n d e , c o m e è a c c a d u t o q u a n d o h o a v u t o l a p o s s i b i l i t à d i p a r l a r e c o n A r i a n n a F o n t a n a . L a c a m p i o n e s s a r i c e v e p a r e c c h i a p o s t a e s t e r a , s o p r a t t u t t o d a i t i f o s i , m a a n c h e d a i s u o i a m i c i e s o s t e n i t o r i . È s e m p r e u n p i a c e r e v e d e r e q u a n t a a f f e z i o n e c ' è a t t o r n o a l e i , e s o n o f e l i c e d i p o t e r f a r e p a r t e , a n c h e i n p i c c o l a p a r t e , d i q u e s t o s c a m b i o d i e m o z i o n i . " I n u n ’ e p o c a i n c u i i l r e c a p i t o s i è e v o l u t o e s i è a m p l i a t o i n c l u d e n d o s e m p r e p i ù l a c o n s e g n a d e i p a c c h i , l a p o s t a o r d i n a r i a c o n t i n u a c o s ì a c o n s e r v a r e u n v a l o r e s i m b o l i c o p r o f o n d o : r a c c o n t a s t o r i e , s u c c e s s i , r e l a z i o n i e v i c i n a n z a , a n c h e a c h i l o m e t r i d i d i s t a n z a . U n l a v o r o s v o l t o c o n d i s c r e z i o n e e c o n t i n u i t à , c h e r i f l e t t e l a v i t a q u o t i d i a n a d e l l e c o m u n i t à . A n c h e n e i l u o g h i p i ù r e m o t i e s u g g e s t i v i , c o m e B e r b e n n o , i l s e r v i z i o d i P o s t e I t a l i a n e r a p p r e s e n t a u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o s i c u r o e a f f i d a b i l e