R o m a , 3 1 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - F a r c r e s c e r e l e c o m p e t e n z e f i n a n z i a r i e , a s s i c u r a t i v e e p r e v i d e n z i a l i d e i c i t t a d i n i d i o g n i e t à a f f i n c h é p o s s a n o c o m p i e r e s c e l t e p i ù c o n s a p e v o l i i n m a t e r i a d i r i s p a r m i o e i n v e s t i m e n t o . È q u e s t o l ’ o b i e t t i v o c o n i l q u a l e P o s t e I t a l i a n e p a r t e c i p a a l l ’ o t t a v a e d i z i o n e d e l M e s e d e l l ’ E d u c a z i o n e F i n a n z i a r i a , l ’ i n i z i a t i v a a n n u a l e p r o m o s s a d a l C o m i t a t o p e r l a p r o g r a m m a z i o n e e i l c o o r d i n a m e n t o d e l l e a t t i v i t à d i e d u c a z i o n e f i n a n z i a r i a ( C o m i t a t o E d u f i n ) c h e p r e n d e i l v i a d a d o m a n i f i n o a l 3 0 n o v e m b r e c o n l o s l o g a n “ E d u c a z i o n e f i n a n z i a r i a : o g g i p e r i l t u o d o m a n i ” . I l c a l e n d a r i o d e g l i a p p u n t a m e n t i p r o m o s s i d a P o s t e I t a l i a n e p r e v e d e m e r c o l e d ì 1 2 n o v e m b r e d u e w e b i n a r s u l t e m a ' L a p r o t e z i o n e ' , i n o c c a s i o n e d e l l a G i o r n a t a d e l l ’ E d u c a z i o n e A s s i c u r a t i v a . M a r t e d ì 1 8 e g i o v e d ì 2 0 n o v e m b r e , i n o c c a s i o n e d e l l a S e t t i m a n a d e l l ’ E d u c a z i o n e P r e v i d e n z i a l e , a p p u n t a m e n t o c o n a l t r i q u a t t r o w e b i n a r ( d u e p e r c i a s c u n a g i o r n a t a ) s u ' L a p r e v i d e n z a ' . I w e b i n a r s o n o d i s p o n i b i l i a n c h e c o n s o t t o t i t o l i e t r a d o t t i d a u n i n t e r p r e t e n e l l a L i n g u a I t a l i a n a d e i S e g n i . I n o l t r e , P o s t e I t a l i a n e d e d i c h e r à p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e a l l e d o n n e e , i n o c c a s i o n e d e l l a G i o r n a t a d e l l a L e g a l i t à F i n a n z i a r i a d e l 5 n o v e m b r e , a g l i s t u d e n t i d e l l e s c u o l e p r i m a r i e e s e c o n d a r i e d i p r i m o e s e c o n d o g r a d o c o n p o d c a s t , g u i d e d i g i t a l i , q u i z e g i o c h i i n t e r a t t i v i d i s p o n i b i l i n e l l a s e z i o n e “ E d u c a z i o n e F i n a n z i a r i a ” s u l s i t o w e b d i P o s t e I t a l i a n e .