R o m a , 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - P o s t e I t a l i a n e è a l p r i m o p o s t o p e r l a s o s t e n i b i l i t à i n E u r o p a n e l s e t t o r e a s s i c u r a t i v o e d è s e c o n d a a l i v e l l o m o n d i a l e d e l C o r p o r a t e S u s t a i n a b i l i t y A s s e s s m e n t ( C s a ) d i S t a n d a r d & P o o r ’ s G l o b a l 2 0 2 5 . I l g r u p p o g u i d a t o d a l l ’ a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o M a t t e o D e l F a n t e e d a l d i r e t t o r e g e n e r a l e G i u s e p p e L a s c o h a o t t e n u t o u n p u n t e g g i o c o m p l e s s i v o d i 9 0 / 1 0 0 , p a r i a q u a s i 3 v o l t e l a m e d i a d e l s e t t o r e ( 3 6 / 1 0 0 ) . R e c o r d n e l l a d i m e n s i o n e " S o c i a l e " ( 9 9 / 1 0 0 ) , d o v e P o s t e I t a l i a n e h a o t t e n u t o i l p u n t e g g i o p i ù a l t o i n a s s o l u t o : s e g n o d i s t i n t i v o c h e e s p r i m e l ’ e c c e l l e n z a d e l l e p o l i t i c h e d e l G r u p p o n e l l a v a l o r i z z a z i o n e d e l l e p e r s o n e , n e l l ’ a t t r a z i o n e e n e l l o s v i l u p p o d e i t a l e n t i , n e l l a t u t e l a d e i d i r i t t i u m a n i e n e l l a s a l v a g u a r d i a d e l l a s a l u t e e s i c u r e z z a s u l l a v o r o . I l r i c o n o s c i m e n t o d i S & P G l o b a l p r e m i a , d u n q u e , l ’ i m p e g n o c o s t a n t e d e l G r u p p o n e l p r o m u o v e r e u n m o d e l l o d i c r e s c i t a s o s t e n i b i l e , i n c l u s i v o e o r i e n t a t o a l b e n e s s e r e d e l l e p e r s o n e e d e l l e c o m u n i t à . " I l r i c o n o s c i m e n t o o t t e n u t o r i f l e t t e i l s o l i d o p e r c o r s o c h e P o s t e I t a l i a n e h a i n t r a p r e s o e c i s p i n g e a r i n n o v a r e i l n o s t r o i m p e g n o p e r g a r a n t i r e u n s e r v i z i o d i s t i n t i v o v e r s o t u t t e l e c o m u n i t à , l e i m p r e s e e l e i s t i t u z i o n i i n o g n i a n g o l o d e l P a e s e " h a d i c h i a r a t o l a p r e s i d e n t e d i P o s t e I t a l i a n e , S i l v i a M a r i a R o v e r e . " C o n f e r m a r s i a i v e r t i c i d e l C s a d i S t a n d a r d & P o o r ’ S G l o b a l – h a c o m m e n t a t o l ’ a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i P o s t e I t a l i a n e , M a t t e o D e l F a n t e – è m o t i v o d i o r g o g l i o e a u m e n t a i n m o d o s i g n i f i c a t i v o l a r e p u t a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e d i P o s t e I t a l i a n e . Q u e s t o r i c o n o s c i m e n t o c o n f e r m a l ’ e f f i c a c i a d e l l e n o s t r e p o l i t i c h e d i s o s t e n i b i l i t à i n t e g r a t e n e l P i a n o s t r a t e g i c o T h e c o n n e c t i n g p l a t f o r m " . " L a l e a d e r s h i p e u r o p e a e m o n d i a l e c h e c i v i e n e r i c o n o s c i u t a d a S & P G l o b a l – h a d i c h i a r a t o i l d i r e t t o r e g e n e r a l e d i P o s t e I t a l i a n e , G i u s e p p e L a s c o – p r e m i a l ’ i m p e g n o q u o t i d i a n o d i t u t t e l e p e r s o n e d i P o s t e I t a l i a n e e d è t e s t i m o n i a n z a c o n c r e t a d e l p r e s t i g i o d e l G r u p p o e d e l s u o c o n t r i b u t o a l l a c r e s c i t a e a l l a c o e s i o n e s o c i a l e d e l P a e s e " . A i r i s u l t a t i c o n s e g u i t i n e l c o r s o d e l l ’ a n n o s i a g g i u n g o n o i n u m e r o s i r i c o n o s c i m e n t i o t t e n u t i d a P o s t e I t a l i a n e p e r l ’ e c c e l l e n z a d e l l e p r o p r i e p e r f o r m a n c e d i s o s t e n i b i l i t à . T r a i p r i n c i p a l i : i l c o n f e r i m e n t o d e l p r e s t i g i o s o " C P r i m e S t a t u s " n e l l ’ I s s C o r p o r a t e R a t i n g , i l m a n t e n i m e n t o d e l l a v a l u t a z i o n e " A A " n e l r a t i n g M s c i e l a c o n f e r m a d e l l i v e l l o d i r i s c h i o " l o w " n e l l ’ E s g R i s k R a t i n g d i S u s t a i n a l y t i c s , c o n u n m i g l i o r a m e n t o d i 1 , 9 p u n t i r i s p e t t o a l l a p r e c e d e n t e r i l e v a z i o n e .