R o m a , 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - E ' p a r t i t o i l c o n t o a l l a r o v e s c i a p e r l a p r o c l a m a z i o n e d e i v i n c i t o r i d e l l a s e c o n d a e d i z i o n e d e l P r e m i o g i o r n a l i s t i c o T g P o s t e , i n p r o g r a m m a i l 3 d i c e m b r e a l l a C a s i n a P o s t e d i R o m a . L ’ i n i z i a t i v a , s i l e g g e i n u n a n o t a , è s t a t a l a n c i a t a d a P o s t e I t a l i a n e p e r v a l o r i z z a r e g i o v a n i t a l e n t i d e l m o n d o d e l l ’ i n f o r m a z i o n e c h e s a p p i a n o i n t e r p r e t a r e l a p r o f e s s i o n e s p e r i m e n t a n d o t e c n i c h e n u o v e , l i n g u a g g i n a r r a t i v i i n e d i t i e p u n t i d i v i s t a o r i g i n a l i . H a n n o p a r t e c i p a t o s t u d e n t i d e l l e s c u o l e d i g i o r n a l i s m o e g i o r n a l i s t i p r o f e s s i o n i s t i o p u b b l i c i s t i i s c r i t t i a l l ’ O r d i n e d e i G i o r n a l i s t i , f i n o a 3 0 a n n i c o m p i u t i , c h e n e i d o d i c i m e s i p r e c e d e n t i a b b i a n o r e a l i z z a t o e p u b b l i c a t o a l m e n o d i e c i p r o d o t t i g i o r n a l i s t i c i . G l i o l t r e m i l l e c a n d i d a t i s i s o n o m i s u r a t i p r e s e n t a n d o u n s e r v i z i o g i o r n a l i s t i c o i n e d i t o p e r c a r t a s t a m p a t a , t e s t a t e w e b o t e l e g i o r n a l e , o u n c o n t e n u t o i n f o r m a t i v o v i d e o p e r i s o c i a l m e d i a , p r e n d e n d o s p u n t o a n c h e d a f a t t i d i c r o n a c a o s u t e m i r e l a t i v i a i p r i n c i p a l i s e t t o r i n e i q u a l i o p e r a P o s t e I t a l i a n e : i n n o v a z i o n e , t r a s f o r m a z i o n e d i g i t a l e , e c o n o m i a s o s t e n i b i l e , t e r r i t o r i , p r o g e t t o P o l i s , c o r r i s p o n d e n z a , p a c c h i , e - c o m m e r c e . I t r e v i n c i t o r i , u n o p e r c a t e g o r i a , s e l e z i o n a t i d a u n a g i u r i a t e c n i c a , a v r a n n o l ’ o p p o r t u n i t à d i v i v e r e u n ’ e s p e r i e n z a p r o f e s s i o n a l e n e l l ’ a r e a C o m u n i c a z i o n e d i P o s t e I t a l i a n e . I l v i n c i t o r e d e l P r e m i o T g P o s t e 2 0 2 5 , s c e l t o d a l l a g i u r i a d i e c c e l l e n z a f o r m a t a d a i D i r e t t o r i d e l l e p i ù i m p o r t a n t i t e s t a t e g i o r n a l i s t i c h e i t a l i a n e , n a z i o n a l i e l o c a l i , s a r à p r e m i a t o c o n u n a b o r s a d i s t u d i o p e r f r e q u e n t a r e u n p e r c o r s o d i f o r m a z i o n e g i o r n a l i s t i c a d ’ e c c e l l e n z a a l l ’ e s t e r o . I l T g P o s t e , i l t e l e g i o r n a l e d i P o s t e I t a l i a n e , è v i s i b i l e n e g l i u f f i c i p o s t a l i e s u l s i t o w e b d e l l ’ a z i e n d a , e v a i n o n d a o g n i g i o r n o i n d i r e t t a a l l e 1 2 a p r e n d o u n a f i n e s t r a s u l m o n d o p e r o f f r i r e u n a p a n o r a m i c a s u i p i ù i m p o r t a n t i f a t t i d e l l ’ e c o n o m i a , d e l l a p o l i t i c a e d e l l a c u l t u r a i t a l i a n a e i n t e r n a z i o n a l e , a p p r o f o n d i t i g r a z i e a l c o n t r i b u t o d i e s p e r t i e f i r m e d e l g i o r n a l i s m o , p r o p o n e n d o p o i i n c i a s c u n a e d i z i o n e f o c u s t e m a t i c i s u l l e i n i z i a t i v e e s u l b u s i n e s s d e l l a p i ù g r a n d e a z i e n d a i t a l i a n a .