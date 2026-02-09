R o m a , 9 f e b ( A d n k r o n o s ) - " A n t o n i o S e g u r o s t r a v i n c e l e p r e s i d e n z i a l i i n P o r t o g a l l o , s c o n f i g g e n d o g l i e s t r e m i s t i d i C h e g a . I p o r t o g h e s i c o n f e r m a n o l a s c e l t a e u r o p e i s t a e d e m o c r a t i c a " . L o d i c e E l l y S c h l e i n . " C o n g r a t u l a z i o n i a l P a r t i t o S o c i a l i s t a c h e t o r n a a v i n c e r e e d i m o s t r a c h e l ’ e s t r e m a d e s t r a n o n è i m b a t t i b i l e . E n o n s i b a t t e r i n c o r r e n d o l a s u l s u o t e r r e n o , m a p o r t a n d o l a s u q u e l l o d o v e s t a p i ù s c o m o d a : l a q u e s t i o n e s o c i a l e , i b i s o g n i d e l l e p e r s o n e . D a l P o r t o g a l l o a r r i v a u n b e l s e g n a l e d i s p e r a n z a " , a g g i u n g e l a s e g r e t a r i a d e l P d .