R o m a , 4 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " H o a p p r e s o c o n s g o m e n t o l a n o t i z i a d e l t r a g i c o i n c i d e n t e o c c o r s o i e r i a l l a F u n i c o l a r e d e l l a G l o r i a a L i s b o n a , c a u s a n d o n u m e r o s e v i t t i m e . Q u a n t o a c c a d u t o h a s u s c i t a t o s e n t i m e n t i d i t r i s t e z z a e c o m m o z i o n e i n t u t t a I t a l i a . I n q u e s t a d o l o r o s a c i r c o s t a n z a p a r t e c i p i a m o c o n f r a t e r n a v i c i n a n z a a l l u t t o d e l l e f a m i g l i e e d e l l ’ a m i c o p o p o l o p o r t o g h e s e , m e n t r e a u g u r i a m o p i e n o s u c c e s s o a q u a n t i s o n o i m p e g n a t i n e i s o c c o r s i e u n p r o n t o r i s t a b i l i m e n t o a i f e r i t i " . L o s c r i v e i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n u n m e s s a g g i o i n v i a t o a l l ' o m o l o g o d e l P o r t o g a l l o , M a r c e l o R e b e l o d e S o u s a . " A n o m e d e l l a R e p u b b l i c a i t a l i a n a e m i o p e r s o n a l e - a g g i u n g e i l C a p o d e l l o S t a t o - l e g i u n g a n o , c a r o p r e s i d e n t e e a m i c o , l e e s p r e s s i o n i d e l p i ù p r o f o n d o c o r d o g l i o e d e l l a m a s s i m a s o l i d a r i e t à " .