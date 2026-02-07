L i s b o n a , 7 f e b . ( A d n k r o n o s ) - G l i e l e t t o r i p o r t o g h e s i t o r n e r a n n o a l l e u r n e d o m a n i p e r l ' u l t i m o t u r n o d e l l e e l e z i o n i p r e s i d e n z i a l i , o f f u s c a t e d a l l e t e m p e s t e c h e h a n n o c o l p i t o i l P a e s e n e g l i u l t i m i g i o r n i , l a s c i a n d o c i t t à a l l a g a t e , d i s t r u z i o n e , u n m o r t o e m o l t i f e r i t i . I l c a n d i d a t o m o d e r a t o d i s i n i s t r a A n t ó n i o J o s é S e g u r o h a v i n t o i l p r i m o t u r n o , t e n u t o s i i l 1 8 g e n n a i o , o t t e n e n d o i l 3 1 , 1 % d e i v o t i . A n d r é V e n t u r a , l e a d e r d e l p a r t i t o d i e s t r e m a d e s t r a C h e g a - o r a s e c o n d o p a r t i t o i n p a r l a m e n t o - h a o t t e n u t o i l 2 3 , 5 % d e i v o t i , m e n t r e J o ã o C o t r i m d e F i g u e i r e d o , d e l p a r t i t o c o n s e r v a t o r e p r o - i m p r e n d i t o r i a l i t à I n i z i a t i v a L i b e r a l e , è a l t e r z o p o s t o t r a g l i 1 1 c a n d i d a t i , c o n c i r c a i l 1 6 % d e i v o t i . L u i s M a r q u e s M e n d e s , c a n d i d a t o d e l P a r t i t o S o c i a l d e m o c r a t i c o ( P S D ) a l g o v e r n o i n P o r t o g a l l o , s i è c l a s s i f i c a t o q u i n t o c o n l ' 1 1 , 3 % d e i v o t i . P r i m a c h e l a c a m p a g n a e l e t t o r a l e f o s s e p r a t i c a m e n t e i n t e r r o t t a u f f i c i a l m e n t e d a d u e t e m p e s t e m o r t a l i e d i s t r u t t i v e , a l c u n e f i g u r e c o n s e r v a t r i c i d e l p a e s e a v e v a n o d a t o p r o v a d i u n i t à , d i c h i a r a n d o i l l o r o s o s t e g n o a S e g u r o n e l t e n t a t i v o d i s c o n g i u r a r e l a p o s s i b i l i t à d i u n a p r e s i d e n z a d i e s t r e m a d e s t r a . A l t r i , t r a c u i i l p r i m o m i n i s t r o p o r t o g h e s e d i c e n t r o - d e s t r a , L u í s M o n t e n e g r o , s i s o n o r i f i u t a t i d i s c h i e r a r s i a f a v o r e d e l s o c i a l i s t a . I s o n d a g g i d ' o p i n i o n e s u g g e r i s c o n o c h e a n c h e g l i e l e t t o r i s i s t a n n o s c h i e r a n d o a f a v o r e d i S e g u r o . S e c o n d o u n r i l e v a m e n t o c o n d o t t o d a i s o n d a g g i s t i d e l l ' U n i v e r s i t à C a t t o l i c a e p u b b l i c a t o m a r t e d ì s e r a , i l c a n d i d a t o s o c i a l i s t a è a l 6 7 % , c o n t r o i l 3 3 % d i V e n t u r a . S e i s o n d a g g i d o v e s s e r o r i v e l a r s i e s a t t i , S e g u r o o t t e r r e b b e i l r i s u l t a t o p i ù a l t o p e r u n c a n d i d a t o a l l a p r e s i d e n z a a l s u o p r i m o m a n d a t o n e i c i n q u a n t ' a n n i t r a s c o r s i d a q u a n d o i l P o r t o g a l l o h a r o v e s c i a t o i l s u o r e g i m e a u t o r i t a r i o . M a s e V e n t u r a d o v e s s e o t t e n e r e p i ù d e l 3 2 % d e i v o t i , C h e g a a v r e b b e u n a q u o t a d i v o t i m a g g i o r e r i s p e t t o a q u e l l a o t t e n u t a d a l P S D a l g o v e r n o a l l e u l t i m e e l e z i o n i g e n e r a l i . G l i a n a l i s t i a f f e r m a n o c h e q u e s t o d i p e r s é p o t r e b b e s e g n a r e u n a l t r o s p a r t i a c q u e p o l i t i c o . " I l p r o b l e m a a t t u a l e è l a p e r c e n t u a l e d i A n d r é V e n t u r a e l a s u a c a p a c i t à d i m o b i l i t a r e l ' e l e t t o r a t o d i d e s t r a " , h a a f f e r m a t o A n t ó n i o C o s t a P i n t o , p o l i t o l o g o p r e s s o l ' I s t i t u t o d i S c i e n z e S o c i a l i d e l l ' U n i v e r s i t à d i L i s b o n a .