R o m a , 2 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " C o n t o d i a r r i v a r e e n t r o N a t a l e i n C o n s i g l i o d e i m i n i s t r i c o n l a r i f o r m a d e l l a g o v e r n a n c e d e i p o r t i " . L o h a d e t t o i l v i c e p r e m i e r e m i n i s t r o d e l l e I n f r a s t r u t t u r e , M a t t e o S a l v i n i , i n t e r v e n e n d o a l l ' a s s e m b l e a a n n u a l e d i A l i s i n c o r s o a R o m a . " L ' a n n o s c o r s o c ' è s t a t o i l r e c o r d d i e m i s s i o n i d i C o 2 , p e r c h é m e n t r e l ' E u r o p a f a r e g o l a m e n t i l a C i n a s t a b r u c i a n d o c a r b o n e c o m e m a i i n p r e c e d e n z a . E n o n l a G a z z e t t a d e l l a L e g a , m a i l W a l l S t r e e t J o u r n a l o g g i i n e d i c o l a s c r i v e c h e l a c o r s a e u r o p e a a l l ' e n e r g i a v e r d e h a s ì , f o r s e , t a g l i a t o l e e m i s s i o n i i n E u r o p a , m a h a p a r a l i z z a t o l ' e c o n o m i a " . L o s o t t o l i n e a i l m i n i s t r o d e i T r a s p o r t i , a g g i u n g e n d o : " B a s t a s e g u i r e i l g i o c o d e l l ' o c a d i S t e l l a n t i s , c h e c h i u d e q u a e a p r e d a l l ' a l t r a p a r t e , p e r c a p i r e c h e e v i d e n t e m e n t e q u a l c u n o a v e v a s b a g l i a t o c a l c o l i e s c o m m e s s e ” . S e c o n d o S a l v i n i q u i n d i b i s o g n a “ f e r m a r e e n o n d i l u i r e : f e r m a r e i l G r e e n D e a l , c h e è i l s u i c i d i o a s s i s t i t o d e l l ' e c o n o m i a e d e l l e i n d u s t r i e i t a l i a n e e d e u r o p e e e l o r i b a d i r ò p e r l ' e n n e s i m a v o l t a g i o v e d ì a l c o n s i g l i o d e i T r a s p o r t i " .