P a l e r m o , 1 1 f e b . ( A d n k r o n o s ) - N e l 2 0 2 5 i l s i s t e m a p o r t u a l e d e l l a S i c i l i a o c c i d e n t a l e h a a c c o l t o c o m p l e s s i v a m e n t e 1 . 0 1 8 . 8 9 2 c r o c i e r i s t i e 3 7 9 a p p r o d i . I m e s i p i ù ' a f f o l l a t i ' s o n o s t a t i a g o s t o e o t t o b r e . A g u i d a r e l a c r e s c i t a è P a l e r m o c o n 9 9 6 . 4 8 4 p a s s e g g e r i e 2 8 4 t o c c a t e ( d e s t i n a t i a d i v e n t a r e , s e c o n d o l e p r e v i s i o n i , u n m i l i o n e 1 5 0 m i l a e n t r o i l 2 0 2 7 , c o n 3 2 6 a p p r o d i ) , s e g u i t a d a T r a p a n i ( 1 8 . 2 8 2 p a s s e g g e r i e 6 1 a p p r o d i ) , P o r t o E m p e d o c l e , L i c a t a e T e r m i n i I m e r e s e . A r a c c o n t a r e i l b o o m d e l t r a f f i c o c r o c i e r i s t i c o n e i p o r t i d e l l a S i c i l i a o c c i d e n t a l e i n o c c a s i o n e d e l l a B i t , i n c o r s o a M i l a n o , è s t a t a A n n a l i s a T a r d i n o , c o m m i s s a r i o s t r a o r d i n a r i o d e l l ' A d s p d e l m a r e d i S i c i l i a o c c i d e n t a l e , c h e h a p a r t e c i p a t o a d a l c u n i t a l k s u t r a s p o r t i e d e s t a g i o n a l i z z a z i o n e , o r g a n i z z a t i d a l l a R e g i o n e s i c i l i a n a e d a l C o m u n e d i P a l e r m o . N u m e r i , q u e l l i d e l t r a f f i c o c r o c i e r i s t i c o , c h e r a c c o n t a n o u n a t r a s f o r m a z i o n e p r o f o n d a . " L a c r o c i e r a n o n a r r i v a p i ù c o m e e v e n t o i s o l a t o , m a c o m e p r e s e n z a p r o g r a m m a t a e c o n t i n u a t i v a , i n t e g r a t a n e l l a v i t a e c o n o m i c a e u r b a n a - s p i e g a n o d a l l ' A s d p d e l m a r e d i S i c i l i a o c c i d e n t a l e - . È l a d e s t a g i o n a l i z z a z i o n e n e l l a s u a f o r m a p i ù c o n c r e t a : c o n t i n u i t à o c c u p a z i o n a l e , s t a b i l i t à d e l l e f i l i e r e , p o s s i b i l i t à d i p i a n i f i c a z i o n e p e r o p e r a t o r i e t e r r i t o r i " . D a l 2 0 2 6 n u o v e c o m p a g n i e r a f f o r z e r a n n o u l t e r i o r m e n t e q u e s t o p e r c o r s o . A T r a p a n i d e b u t t e r a n n o F o u r S e a s o n s e R i t z - C a r l t o n , F r e d O l s e n e d E m e r a l d C r u i s e s ; a P a l e r m o s c a l e r a n n o C a r l t o n R i t z , V i k i n g e A u r o r a E x p e d i t i o n , i n a g g i u n t a a u n p a n o r a m a g i à b e n a s s o r t i t o , c o n d i c i a s s e t t e m a i d e n c a l l , c i o è d i c i a s s e t t e n u o v e n a v i c h e t o c c h e r a n n o l o s c a l o p e r l a p r i m a v o l t a . " È i l s e g n a l e d i u n m o d e l l o c h e s i c o n s o l i d a - d i c o n o d a l l ' A u t o r i t à p o r t u a l e - . A c c a n t o a i g r a n d i p l a y e r , c r e s c e i l s e g m e n t o d e l l e n a v i d i d i m e n s i o n i m e d i o - p i c c o l e , c o n s t a n d a r d e l e v a t i e u n a f o r t e a t t e n z i o n e a l l a q u a l i t à d e l l ’ e s p e r i e n z a a t e r r a " . A s o s t e n e r e l a c r e s c i t a c i s o n o i n v e s t i m e n t i m i r a t i d a p a r t e d e l l ’ A d s p : i l c o m p l e t a m e n t o d e l l ’ i n t e r f a c c i a c i t t à - p o r t o a P a l e r m o , i l d o l p h i n p e r l ’ a l l u n g a m e n t o d e l l a b a n c h i n a S a m m u z z o , l ’ a t t i v a z i o n e d e l c o l d i r o n i n g a P a l e r m o , T e r m i n i I m e r e s e , T r a p a n i e P o r t o E m p e d o c l e , o l t r e a l n u o v o t e r m i n a l c r o c i e r e d i p r o s s i m a u l t i m a z i o n e d a p a r t e d e l c o n c e s s i o n a r i o W e s t S i c i l y G a t e . L a p r o g e t t a z i o n e d i n u o v i t e r m i n a l p a s s e g g e r i a n c h e a T r a p a n i e P o r t o E m p e d o c l e . " L a n o s t r a s f i d a – d i c e i l c o m m i s s a r i o s t r a o r d i n a r i o d e l l ’ A u t o r i t à d i s i s t e m a p o r t u a l e d e l m a r e d i S i c i l i a o c c i d e n t a l e , A n n a l i s a T a r d i n o – n o n è s e m p l i c e m e n t e p o r t a r e p i ù n a v i , m a c o s t r u i r e e c o n o m i e p i ù s o l i d e e d u r a t u r e a t t o r n o a o g n i a p p r o d o . U n p o r t o o g g i n o n è s o l o u n ’ i n f r a s t r u t t u r a : è u n p u n t o d i i n c o n t r o t r a i n d u s t r i a , t e r r i t o r i o e c o m u n i t à . L a c r o c i e r i s t i c a è e c o n o m i a c o m p l e s s a . S e c o n d o l e s t i m e d i u n o s t u d i o c o m m i s s i o n a t o d e l l ’ A d s p a ' R i s p o s t e T u r i s m o ' n e l 2 0 2 4 , l a s p e s a d i r e t t a l e g a t a a l m a r i t i m e t o u r i s m n e l s u o c o m p l e s s o a P a l e r m o h a r a g g i u n t o i 1 0 1 , 1 m i l i o n i d i e u r o , l a s c i a t i a t e r r a d a t u r i s t i , e q u i p a g g i e a r m a t o r i . M a i l v a l o r e n o n è s o l o e c o n o m i c o : è s t r a t e g i c o . O g n i n a v e c h e a t t r a c c a a t t i v a f i l i e r e , c o m p e t e n z e , r e l a z i o n i - a g g i u n g e - , i p o r t i d i v e n t a n o c a t a l i z z a t o r i d i s i s t e m i l o c a l i . P a l e r m o , T r a p a n i e P o r t o E m p e d o c l e o f f r o n o e s p e r i e n z e c o e r e n t i c o n l a c r e s c e n t e d o m a n d a d i a u t e n t i c i t à , c u l t u r a e q u a l i t à : a r t e , s i t i U n e s c o , b o r g h i , e n o g a s t r o n o m i a , i t i n e r a r i s u m i s u r a . L a c r o c i e r a i n v e r n a l e n o n c e r c a i l c l i m a , m a i l s e n s o d e i l u o g h i " , c o n c l u d e T a r d i n o .