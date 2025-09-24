C i v i t a v e c c h i a , 2 4 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - I l C o m m i s s a r i o s t r a o r d i n a r i o d e l l ’ A u t o r i t à d i S i s t e m a P o r t u a l e d e l M a r T i r r e n o C e n t r o S e t t e n t r i o n a l e , R a f f a e l e L a t r o f a , h a i n c o n t r a t o a R o m a i l S e g r e t a r i o g e n e r a l e d e l C O N I , C a r l o M o r n a t i , i n u n p r i m o i n c o n t r o c o n o s c i t i v o e p r e p a r a t i v o f i n a l i z z a t o a f o r m a l i z z a r e u n a i n t e s a d i c o l l a b o r a z i o n e t r a A d S P e C o n i . “ I l b i n o m i o s p o r t e p o r t o n o n s o l o è p o s s i b i l e , m a h a a n c h e u n a r i l e v a n t e v a l e n z a s o c i a l e . S i t r a t t a d i u n ’ a z i o n e d i g r a n d e i m p o r t a n z a n e l l ’ a m b i t o d e l l e a t t i v i t à v o l t e a d a p r i r e i p o r t i a l l e l o r o c i t t à e , i n q u e s t o c a s o , a l l o s p o r t – h a d i c h i a r a t o L a t r o f a – . C o n i l S e g r e t a r i o g e n e r a l e M o r n a t i a b b i a m o t r a c c i a t o u n a s t r a d a c h i a r a s u c u i p r o s e g u i r e . L ’ o b i e t t i v o è v a l o r i z z a r e i l p o r t o n o n s o l o c o m e i n f r a s t r u t t u r a e c o n o m i c a e l o g i s t i c a , m a a n c h e c o m e l u o g o d i a g g r e g a z i o n e , c u l t u r a e p r o m o z i o n e d e l l o s p o r t ” . L ’ i n c o n t r o h a p o s t o l e b a s i p e r u n p e r c o r s o c o n d i v i s o c h e p o r t e r à , g i à n e l l e p r o s s i m e s e t t i m a n e , a l l a d e f i n i z i o n e d e i c o n t e n u t i d e l l a c o l l a b o r a z i o n e t r a l ’ A u t o r i t à d i S i s t e m a P o r t u a l e e i l C o m i t a t o O l i m p i c o N a z i o n a l e I t a l i a n o . Q u e s t a i n t e s a s i i n s e r i s c e n e l l a s t r a t e g i a d i L a t r o f a p e r i l N e t w o r k C i v i t a v e c c h i a - F i u m i c i n o - G a e t a d i a p e r t u r a d e l p o r t o a l l a c i t t à , f a v o r e n d o i n i z i a t i v e c h e u n i s c a n o s v i l u p p o e c o n o m i c o , c o e s i o n e s o c i a l e e v a l o r i z z a z i o n e d e l t e r r i t o r i o .