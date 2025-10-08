C i v i t a v e c c h i a , 8 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - R i p r e n d e i l p e r c o r s o d e l D o c u m e n t o d i P r o g r a m m a z i o n e S t r a t e g i c a d i S i s t e m a ( D P S S ) , l o s t r u m e n t o c h e d e f i n i s c e l a v i s i o n e d i s v i l u p p o d e i p o r t i d e l n e t w o r k d e l L a z i o . I l C o m m i s s a r i o S t r a o r d i n a r i o d e l l ' A d S P d e l M a r T i r r e n o C e n t r o S e t t e n t r i o n a l e R a f f a e l e L a t r o f a h a c o n v o c a t o n e i g i o r n i s c o r s i u n a r i u n i o n e s u l D P S S c o n i r a p p r e s e n t a n t i d e l l a R e g i o n e L a z i o e d e i C o m u n i d i C i v i t a v e c c h i a , F i u m i c i n o e G a e t a . C o m e r i f e r i s c e u n a n o t a , L a t r o f a h a r i n g r a z i a t o i r a p p r e s e n t a n t i i s t i t u z i o n a l i p e r l a l o r o p a r t e c i p a z i o n e , s o t t o l i n e a n d o c o m e l a p r e s e n z a c o n g i u n t a s i a g i à u n s e g n a l e f o r t e d i v o l o n t à c o m u n e . “ A b b i a m o - d i c h i a r a i l C o m m i s s a r i o S t r a o r d i n a r i o d e l l ' A d S P - u n o b i e t t i v o c h i a r o : r i p r e n d e r e u n p e r c o r s o f o n d a m e n t a l e e c o n d u r l o f i n a l m e n t e a l l a s u a c o n c l u s i o n e . I l D P S S è l a b u s s o l a s t r a t e g i c a p e r i l f u t u r o d e i n o s t r i p o r t i . S e n z a q u e s t o d o c u m e n t o n o n p o s s i a m o a v v i a r e i P i a n i R e g o l a t o r i P o r t u a l i , n é d a r e c o e r e n z a e p r o s p e t t i v a a i n o s t r i p r o g e t t i d i s v i l u p p o . D i s p i a c e a v e r d o v u t o c o n s t a t a r e c h e è s t a t o p e r s o p i ù d i u n a n n o e m e z z o p e r u n d o c u m e n t o f o n d a m e n t a l e p e r l a p i a n i f i c a z i o n e s t r a t e g i c a d e i t r e p o r t i . P e r q u e s t o h o r i t e n u t o d i r i p r e n d e r e d a s u b i t o l ’ i n i z i a t i v a p e r p o r t a r l o a c o m p i m e n t o ” . I l p e r c o r s o d e l D P S S è s t a t o a v v i a t o n e l g i u g n o 2 0 2 3 c o n u n a d e l i b e r a d e l C o m i t a t o d i G e s t i o n e . D o p o l a p u b b l i c a z i o n e u f f i c i a l e , s i è a p e r t a u n a f a s e d i p a r t e c i p a z i o n e p u b b l i c a c h e h a v i s t o i l c o n t r i b u t o d i d i v e r s i e n t i . I l C o m u n e d i C i v i t a v e c c h i a h a c h i e s t o u n c o n f r o n t o s u l l ’ i n t e r a z i o n e p o r t o - c i t t à , R F I h a p o s t o l ’ a t t e n z i o n e s u i c o l l e g a m e n t i f e r r o v i a r i d i u l t i m o m i g l i o , i l C o m u n e d i G a e t a h a e s p r e s s o l ’ i n t e r e s s e e u n i n d i r i z z o p e r u n o s v i l u p p o c o m m e r c i a l e d e l p o r t o , m e n t r e A e r o p o r t i d i R o m a h a s e g n a l a t o l ’ o p p o r t u n i t à d i u n c o l l e g a m e n t o d i r e t t o p o r t o - a e r o p o r t o p e r i l t r a f f i c o c r o c i e r i s t i c o . “ S o n o s t a t e a c c o l t e a l c u n e d i q u e s t e o s s e r v a z i o n i – h a s p i e g a t o L a t r o f a – e s o n o s t a t e i n t e g r a t e n e l d o c u m e n t o , m o d i f i c a n d o l a R e l a z i o n e I l l u s t r a t i v a e l a p e r i m e t r a z i o n e d e g l i a m b i t i p o r t u a l i . I l C o m i t a t o d i G e s t i o n e h a a d o t t a t o l a v e r s i o n e a g g i o r n a t a d e l D P S S n e l d i c e m b r e 2 0 2 3 . O r a m a n c a i l p a s s a g g i o d e c i s i v o : l a C o n f e r e n z a d i S e r v i z i , c h e r a p p r e s e n t a l a s e d e i n c u i l a R e g i o n e e i C o m u n i d e v o n o e s p r i m e r e i l l o r o p a r e r e t e c n i c o , n o n v i n c o l a n t e , m a f o n d a m e n t a l e , p e r a r r i v a r e a l l ' a p p r o v a z i o n e " . D u r a n t e l ’ i n c o n t r o , i l C o m m i s s a r i o h a i l l u s t r a t o i c o n t e n u t i p r i n c i p a l i d e l D P S S : u n a p p r o c c i o s o s t e n i b i l e a l l o s v i l u p p o , l a v a l o r i z z a z i o n e d e l l e s p e c i f i c i t à d e i t r e s c a l i , l a c o e r e n z a c o n i p i a n i n a z i o n a l i e l e r e t i e u r o p e e T E N - T , e l a p e r i m e t r a z i o n e d e l l e a r e e p o r t u a l i , r e t r o p o r t u a l i e d i i n t e r a z i o n e p o r t o - c i t t à , a l l a b a s e d e l l a r e d a z i o n e d e i t r e n u o v i P i a n i R e g o l a t o r i P o r t u a l i . “ I l n o s t r o o b i e t t i v o – h a a g g i u n t o – è c o s t r u i r e p o r t i m o d e r n i , e f f i c i e n t i , s o s t e n i b i l i e i n t e g r a t i c o n i l t e r r i t o r i o . E p e r f a r l o s e r v e u n a v i s i o n e c o n d i v i s a . ” L a t r o f a h a a n c h e p r o p o s t o u n c r o n o p r o g r a m m a o p e r a t i v o d a a v v i a r e s u b i t o c o n l a c o s t i t u z i o n e d i u n g r u p p o d i c o o r d i n a m e n t o t e c n i c o - p o l i t i c o e c h e p o r t i n e l g i r o d i p o c h e s e t t i m a n e a l l ’ a v v i o d e l l a C o n f e r e n z a d i S e r v i z i , p e r a r r i v a r e n e i p r i m i m e s i d e l 2 0 2 6 a l l ’ a p p r o v a z i o n e d e f i n i t i v a d e l D P S S i n C o m i t a t o d i G e s t i o n e , c o n l ’ i n v i o a l M I T . S u c c e s s i v a m e n t e p o t r a n n o c o s ì p a r t i r e i p r o c e d i m e n t i r e l a t i v i a i t r e P i a n i R e g o l a t o r i P o r t u a l i . “ I l D P S S n o n è u n a t t o b u r o c r a t i c o – h a c o n c l u s o L a t r o f a – m a l o s t r u m e n t o c h e c i p e r m e t t e r à d i d a r e c e r t e z z e a g l i o p e r a t o r i , o p p o r t u n i t à a i c i t t a d i n i e c o e r e n z a a g l i i n v e s t i m e n t i . O g g i p o s s i a m o e d o b b i a m o s e g n a r e u n a s v o l t a : f i s s i a m o i n s i e m e t e m p i c e r t i , a p r i a m o c i a n u o v e i d e e e d i m o s t r i a m o c h e i l n o s t r o s i s t e m a p o r t u a l e h a u n a v i s i o n e e h a l a c a p a c i t à d i r e a l i z z a r l a ” .