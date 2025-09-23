C i v i t a v e c c h i a , 2 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - I l C o m m i s s a r i o S t r a o r d i n a r i o d e l l ' A u t o r i t à d i S i s t e m a P o r t u a l e d e l M a r T i r r e n o C e n t r o S e t t e n t r i o n a l e , R a f f a e l e L a t r o f a , h a p a r t e c i p a t o i e r i a l S a l o n e N a u t i c o d i G e n o v a i n s i e m e a l l a R e g i o n e L a z i o , r a p p r e s e n t a t a d a l l a V i c e P r e s i d e n t e R o b e r t a A n g e l i l l i . L a t r o f a h a t o c c a t o t e m i f o n d a m e n t a l i p e r l o s v i l u p p o d e l s e t t o r e n a u t i c o e p o r t u a l e , f a c e n d o p a r t i c o l a r e r i f e r i m e n t o a l n e t w o r k p o r t u a l e d i C i v i t a v e c c h i a - F i u m i c i n o - G a e t a . H a i l l u s t r a t o i p r o g e t t i e l e i n i z i a t i v e i n c o r s o p e r p r o m u o v e r e l a c r e s c i t a e l a s o s t e n i b i l i t à d e l s i s t e m a p o r t u a l e l a z i a l e . " L a s a l u t e d e i n o s t r i p o r t i è u n t e m a f o n d a m e n t a l e p e r l o s v i l u p p o e c o n o m i c o e s o c i a l e d e l L a z i o . S t i a m o l a v o r a n d o s u d i v e r s i p r o g e t t i p e r m i g l i o r a r e l e i n f r a s t r u t t u r e e i s e r v i z i o f f e r t i a i n o s t r i u t e n t i . U n a n u o v a p i a n i f i c a z i o n e u r b a n i s t i c a è f o n d a m e n t a l e p e r g a r a n t i r e u n o s v i l u p p o s o s t e n i b i l e e c o e r e n t e c o n l e e s i g e n z e d e l l a c o m u n i t à " . L a t r o f a h a , i n o l t r e , s o t t o l i n e a t o l ' i m p o r t a n z a d i c o m p l e t a r e l e o p e r e i n f r a s t r u t t u r a l i g i à f i n a n z i a t e , i n p a r t i c o l a r e a C i v i t a v e c c h i a e n e l n u o v o p o r t o c o m m e r c i a l e d i F i u m i c i n o , e d i p r o m u o v e r e l a t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a e l a s o s t e n i b i l i t à a m b i e n t a l e , c o n p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e a l c o l d i r o n i n g e a l l a r i c o n v e r s i o n e d e l l ' a r e a E n e l p e r i l d o p o c a r b o n e . H a a n c h e m e n z i o n a t o l o s v i l u p p o d e l l a d a r s e n a M a r e N o s t r u m , l ' a t t u a z i o n e d e l l a Z o n a L o g i s t i c a S e m p l i f i c a t a ( Z l s ) d e l L a z i o , c o n s p o r t e l l o u n i c o e p r o m o z i o n e d e l l e a r e e r e t r o p o r t u a l i , e i l m i g l i o r a m e n t o d e l l ' i n t e r m o d a l i t à e d e l l a c o n n e s s i o n e f e r r o v i a r i a d e i t r e p o r t i . " S i a m o a d i s p o s i z i o n e p e r p a r t e c i p a r e a i t a v o l i r e g i o n a l i e l a v o r a r e i n s i e m e p e r t r o v a r e s o l u z i o n i c h e r i s p o n d a n o a l l e e s i g e n z e d i t u t t i . S e r i c h i e s t o , s i a m o p r o n t i a o s p i t a r e e v e n t i c o m e q u e l l o p r o s p e t t a t o d a l l a V i c e p r e s i d e n t e , p e r p r o m u o v e r e l o s v i l u p p o d e l s e t t o r e n a u t i c o e p o r t u a l e n e l L a z i o " . " L a c o l l a b o r a z i o n e t r a l e i s t i t u z i o n i e g l i o p e r a t o r i d e l s e t t o r e è f o n d a m e n t a l e p e r r a g g i u n g e r e g l i o b i e t t i v i c h e c i s i a m o p r e f i s s a t i . S i a m o p r o n t i a l a v o r a r e i n s i e m e p e r c o s t r u i r e u n f u t u r o m i g l i o r e p e r i n o s t r i p o r t i e p e r l a n o s t r a r e g i o n e " , h a c o n c l u s o R a f f a e l e L a t r o f a , C o m m i s s a r i o S t r a o r d i n a r i o d e l l ' A d S P .