R o m a , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - N e l l a s e t t i m a n a d a l 1 7 a l 2 1 n o v e m b r e , i l P o r t o d i C i v i t a v e c c h i a h a o s p i t a t o u n a g r a n d e e s e r c i t a z i o n e e u r o p e a e u n a s i m u l a z i o n e s u l a r g a s c a l a f i n a l i z z a t e a m i g l i o r a r e i l c o o r d i n a m e n t o e l a c o l l a b o r a z i o n e t r a i s e r v i z i d i e m e r g e n z a i n t u t t a E u r o p a . O l t r e 1 0 0 p a r t e c i p a n t i p r o v e n i e n t i d a 1 5 P a e s i d e l l ’ U n i o n e e u r o p e a e d e l l ’ a r e a S c h e n g e n h a n n o p r e s o p a r t e a l l e a t t i v i t à , i n c e n t r a t e s u u n a s p e r i m e n t a z i o n e t e c n o l o g i c a e s u l l a v a l u t a z i o n e d e l l e p r o c e d u r e o p e r a t i v e , o r g a n i z z a t e n e l l ’ a m b i t o d e l p r o g r a m m a E u c c s P r e p a r a t i o n , c h e s t a p r e d i s p o n e n d o l ’ i s t i t u z i o n e d e l S i s t e m a E u r o p e o d i C o m u n i c a z i o n i C r i t i c h e ( E u c c s ) . L ’ e s e r c i t a z i o n e è s t a t a o r g a n i z z a t a d a l M i n i s t e r o d e l l ’ I n t e r n o - D i p a r t i m e n t o d i P u b b l i c a S i c u r e z z a - D i r e z i o n e C e n t r a l e d e l l a P o l i z i a C r i m i n a l e - S e r v i z i o p e r l a C o o p e r a z i o n e I n t e r n a z i o n a l e d i P o l i z i a e S e r v i z i o p e r l e T e l e c o m u n i c a z i o n i , e h a v i s t o l a p a r t e c i p a z i o n e d i p e r s o n a l e d e l l ’ A u t o r i t à P o r t u a l e d i C i v i t a v e c c h i a , G u a r d i a C o s t i e r a - C a p i t a n e r i e d i P o r t o , G u a r d i a d i F i n a n z a , A r m a d e i C a r a b i n i e r i , V i g i l i d e l F u o c o , P o l i z i a d i S t a t o , P r o t e z i o n e c i v i l e e C r o c e R o s s a I t a l i a n a . S o n o s t a t i c o i n v o l t i n u m e r o s i a t t o r i : 2 4 o p e r a t o r i s u l c a m p o ( 1 2 a g e n t i d e l l a P o l i z i a d i S t a t o , 5 v i g i l i d e l f u o c o e 7 s o c c o r r i t o r i ) , 1 3 m e m b r i d i e q u i p a g g i m a r i t t i m i e a e r e i , 1 9 u l t e r i o r i o p e r a t o r i d e l O p e r a t i o n a l P r o c e d u r e s T e a m , 9 t e a m d i g e s t i o n e d e l N a t i o n a l T e s t b e d , 1 1 o s s e r v a t o r i e 1 4 F u n z i o n a r i d i p o l i z i a e s o c c o r s o p r o v e n i e n t i d a N o r v e g i a , S v i z z e r a , G e r m a n i a , P a e s i B a s s i , d a l l a D i r e z i o n e G e n e r a l e A f f a r i I n t e r n i d e l l a C o m m i s s i o n e E u r o p e a e d a a g e n z i e e u r o p e e q u a l i E u r o p o l e F r o n t e x . S o n o s t a t e i m p i e g a t e c o m p l e s s i v a m e n t e 3 m o t o v e d e t t e d e l l a G u a r d i a d i F i n a n z a , 2 d e l l a G u a r d i a C o s t i e r a - C a p i t a n e r i a d i P o r t o d i C i v i t a v e c c h i a , 1 d e l l ’ A r m a d e i C a r a b i n i e r i , 1 e l i c o t t e r o c i a s c u n o d e i V i g i l i d e l F u o c o , C a r a b i n i e r i e P o l i z i a d i S t a t o , n o n c h é n u m e r o s i m e z z i t e r r e s t r i e g l i u f f i c i d e l l e F o r z e d i P o l i z i a e d E n t i d i s o c c o r s o d e l p o r t o l a z i a l e . L o s c e n a r i o p r i n c i p a l e h a r i c r e a t o u n a s i t u a z i o n e c o m u n e n e l l a r e g i o n e : l ’ i n t e r c e t t a z i o n e d i u n ’ i m b a r c a z i o n e s o s p e t t a t a d i t r a f f i c o d i m i g r a n t i n e l M e d i t e r r a n e o . A l t r i i n c i d e n t i s o n o s t a t i s i m u l a t i — u n i n c i d e n t e s t r a d a l e , u n a c o n t a m i n a z i o n e d a m a t e r i a l i p e r i c o l o s i , u n ’ e m e r g e n z a m e d i c a c o m p l e s s a e a t t i v i t à d i s o r v e g l i a n z a t r a n s f r o n t a l i e r a — h a n n o p e r m e s s o a i p a r t e c i p a n t i d i t e s t a r e c o m e d i v e r s e t e c n o l o g i e c r i t i c h e d i c o m u n i c a z i o n e m o b i l e a b a n d a l a r g a p o t e s s e r o s u p p o r t a r e p r o c e d u r e o p e r a t i v e i n t e r - a g e n z i a e t r a n s f r o n t a l i e r e i n u n a v a r i e t à d i s i t u a z i o n i r e a l i . T r e s a l e o p e r a t i v e s e p a r a t e , c i a s c u n a a t t i v a d a u n d i v e r s o P a e s e , s o n o s t a t e a t t i v a t e p e r s i m u l a r e u n c o o r d i n a m e n t o i n t e r n a z i o n a l e r e a l i s t i c o . L ’ o b i e t t i v o d e i E u c c s P r e p a r a t i o n P i l o t T r i a l s è t e s t a r e c o m e i n u o v i s t r u m e n t i d i c o m u n i c a z i o n e m o b i l e a b a n d a l a r g a M i s s i o n C r i t i c a l p o s s a n o s u p p o r t a r e l a m o b i l i t à o p e r a t i v a s u l c a m p o i n c o n d i z i o n i e s c e n a r i r e a l i . G l i s t a n d a r d d i c o m u n i c a z i o n e f o n d a m e n t a l i s o n o i 3 G P P M i s s i o n C r i t i c a l S e r v i c e s , c h e c o n s e n t i r a n n o a i d i v e r s i P a e s i e u r o p e i d i a c q u i s i r e e g e s t i r e i p r o p r i s i s t e m i e i n t e r c o n n e t t e r l i . L ’ o b i e t t i v o è i n t e r c o n n e t t e r e q u e s t i s i s t e m i p e r c o n s e n t i r e l a O p e r a t i o n a l M o b i l i t y d e g l i o p e r a t o r i , g a r a n t e n d o u n a r i s p o s t a c o o r d i n a t a n e l l e a t t i v i t à d i c o n t r a s t o a l l a c r i m i n a l i t à e n e l l e o p e r a z i o n i d i s a l v a t a g g i o . L a O p e r a t i o n a l M o b i l i t y p e r m e t t e a g l i o p e r a t o r i d i u t i l i z z a r e l e c o m u n i c a z i o n i m o b i l i o v u n q u e s i t r o v i n o , o g n i v o l t a c h e a b b i a n o b i s o g n o d i c o m u n i c a r e e c o n c h i u n q u e r i c h i e d a l a l o r o c o l l a b o r a z i o n e . Q u e s t i n u o v i s t r u m e n t i s o n o i n g r a d o d i t r a s m e t t e r e v o c e , i m m a g i n i e d a t i o p e r a t i v i i n t e m p o r e a l e t r a l e s q u a d r e i m p e g n a t e i n c o m p l e s s e s i t u a z i o n i d i r i s p o s t a r e a l e , c o m e s i m u l a t o n e l l o s c e n a r i o . È f o n d a m e n t a l e c o m p r e n d e r e c h e a v e r e l e s o l e f u n z i o n a l i t à t e c n i c h e n o n è s u f f i c i e n t e . O c c o r r e a n c h e c a p i r e c o m e l e p r o c e d u r e o p e r a t i v e s t a n d a r d v e r r a n n o s u p p o r t a t e d a q u e s t a t e c n o l o g i a , c o m e t a l i p r o c e d u r e p o t r e b b e r o m o d i f i c a r s i g r a z i e a l l e n u o v e c a p a c i t à e c o m e l a t e c n o l o g i a , a s u a v o l t a , p o t r e b b e d o v e r a d a t t a r s i p e r g a r a n t i r e i l c o r r e t t o f u n z i o n a m e n t o d e l l e p r o c e d u r e . È i n o l t r e e s s e n z i a l e c o m p r e n d e r e c o m e l a c o m u n i t à e u r o p e a d e l l ’ e m e r g e n z a p o t r à u s a r e q u e s t a t e c n o l o g i a n e l l a p r a t i c a . L a t e c n o l o g i a d e v e s u p p o r t a r e i l l a v o r o d e g l i o p e r a t o r i , n o n o s t a c o l a r l o . G l i o p e r a t o r i h a n n o b i s o g n o d i s t r u m e n t i p e n s a t i a t t o r n o a l m o d o i n c u i s i l a v o r a r e a l m e n t e n e l l e s i t u a z i o n i d i c r i s i . G l i o s s e r v a t o r i h a n n o v a l u t a t o i l f l u s s o d i i n f o r m a z i o n i t r a l e a g e n z i e , i r i s c h i d i s o v r a c c a r i c o i n f o r m a t i v o , l a q u a l i t à d e l c o o r d i n a m e n t o e l a r o b u s t e z z a d e i s i s t e m i u t i l i z z a t i i n c o n d i z i o n i o p e r a t i v e r e a l i , d o v e l a c o p e r t u r a e i s e r v i z i d e l l e r e t i m o b i l i p o s s o n o e s s e r e c r i t i c i . I r i s u l t a t i d i q u e s t a e s e r c i t a z i o n e c o n t r i b u i r a n n o a d e f i n i r e l e f u t u r e p r o c e d u r e o p e r a t i v e e u r o p e e p e r l e r i s p o s t e d i e m e r g e n z a t r a n s f r o n t a l i e r e e g u i d e r a n n o i m i g l i o r a m e n t i a l l e t e c n o l o g i e u t i l i z z a t e d a i s e r v i z i d i s i c u r e z z a p u b b l i c a . A i u t e r a n n o a n c h e a m i g l i o r a r e l a m a t u r i t à d e l l e s o l u z i o n i t e c n i c h e , f o r n e n d o f e e d b a c k p r e z i o s i a i c o n t r a e n t i . Q u e s t a e s e r c i t a z i o n e h a u t i l i z z a t o s o l u z i o n i i n t e r c o n n e s s e f o r n i t e d a L e o n a r d o e F r e q u e n t i s . U n a s e c o n d a e s e r c i t a z i o n e s u l a r g a s c a l a , p r e v i s t a p e r m a r z o 2 0 2 6 , t e s t e r à l e s o l u z i o n i i n t e r c o n n e s s e d i A i r b u s e T e l t r o n i c . T u t t o c i ò a v v i c i n a l ’ E u r o p a a l l a r e a l i z z a z i o n e d i u n s i s t e m a u n i f i c a t o , s i c u r o e r e s i l i e n t e d i c o m u n i c a z i o n e d i e m e r g e n z a : l o E u r o p e a n C r i t i c a l C o m m u n i c a t i o n S y s t e m ( E u c c s ) .