Roma, 14 ago. - (Adnkronos) - Questa mattina è stata pubblicata la sentenza della Corte di Appello di Roma in merito alla complessa controversia avviata da Grandi Lavori Fincosit S.p.A. in concordato preventivo nei confronti dellAutorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale. La causa, di rilevanza economica e strategica significativa, trae origine da opere e rapporti contrattuali risalenti negli anni e ha visto la controparte avanzare una pretesa risarcitoria complessiva pari a 209.757.859,46 euro. In primo grado, il Tribunale aveva già accolto solo in minima parte le richieste di Glf, condannando lAutorità al pagamento di circa 1.705.815,08 euro oltre interessi, importo già di gran lunga inferiore alle somme originariamente domandate. Con la decisione odierna, la Corte di Appello dopo unaccurata analisi delle argomentazioni delle parti ha accolto parzialmente il primo e il settimo motivo di appello proposti da Glf, ma ha anche accolto il primo motivo di appello incidentale proposto dallAutorità, determinando così una riduzione ulteriore del 20% dellimporto liquidato in primo grado. La somma complessivamente dovuta dallAutorità si attesta ora a 1.483.725,99 euro oltre interessi come specificato in sentenza, vale a dire meno dell1% della cifra inizialmente pretesa dalla controparte. Questo esito, fa sapere lAutorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, "rafforza la posizione di Adsp Mtcs sotto diversi profili: economico, per il significativo contenimento dellesborso rispetto alla richiesta iniziale; giuridico, per il riconoscimento da parte della Corte di Appello della fondatezza di una parte delle argomentazioni difensive presentate dallEnte; istituzionale, come dimostrazione della capacità dellAutorità di tutelare in maniera efficace le proprie risorse e il proprio operato. Per il commissario straordinario Raffaele Latrofa, "la pubblicazione di questa sentenza rappresenta per la nostra Autorità un momento importante e fortemente positivo. Ridurre a meno dell1% lesborso rispetto a quanto inizialmente richiesto dalla controparte significa aver condotto una difesa solida e lungimirante. Questo risultato non è frutto del caso, ma dellimpegno, della preparazione e della dedizione di tutti coloro che hanno lavorato a questa vicenda: in primis del nostro ufficio legale nelle figure degli avvocati Fabrizio Losco, Stefania Accardi e Gabriella Giacomantonio e il personale amministrativo e tecnico coinvolto. A tutti loro va il mio più sentito ringraziamento". "È la dimostrazione - aggiunge - che, anche nelle situazioni più complesse e potenzialmente gravose per lEnte, la serietà e la competenza pagano. Questo successo ci sprona ad affrontare con determinazione le prossime sfide, consapevoli della responsabilità che abbiamo nella gestione delle risorse pubbliche e nel garantire il buon andamento del sistema portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta. Questa sentenza permette di svincolare somme accantonate che per anni hanno congelato il bilancio e che adesso potranno essere utilizzate per lo sviluppo dei tre porti.