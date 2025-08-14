R o m a , 1 4 a g o . - ( A d n k r o n o s ) - Q u e s t a m a t t i n a è s t a t a p u b b l i c a t a l a s e n t e n z a d e l l a C o r t e d i A p p e l l o d i R o m a i n m e r i t o a l l a c o m p l e s s a c o n t r o v e r s i a a v v i a t a d a G r a n d i L a v o r i F i n c o s i t S . p . A . i n c o n c o r d a t o p r e v e n t i v o n e i c o n f r o n t i d e l l ’ A u t o r i t à d i S i s t e m a P o r t u a l e d e l M a r T i r r e n o C e n t r o S e t t e n t r i o n a l e . L a c a u s a , d i r i l e v a n z a e c o n o m i c a e s t r a t e g i c a s i g n i f i c a t i v a , t r a e o r i g i n e d a o p e r e e r a p p o r t i c o n t r a t t u a l i r i s a l e n t i n e g l i a n n i e h a v i s t o l a c o n t r o p a r t e a v a n z a r e u n a p r e t e s a r i s a r c i t o r i a c o m p l e s s i v a p a r i a 2 0 9 . 7 5 7 . 8 5 9 , 4 6 e u r o . I n p r i m o g r a d o , i l T r i b u n a l e a v e v a g i à a c c o l t o s o l o i n m i n i m a p a r t e l e r i c h i e s t e d i G l f , c o n d a n n a n d o l ’ A u t o r i t à a l p a g a m e n t o d i c i r c a 1 . 7 0 5 . 8 1 5 , 0 8 e u r o o l t r e i n t e r e s s i , i m p o r t o g i à d i g r a n l u n g a i n f e r i o r e a l l e s o m m e o r i g i n a r i a m e n t e d o m a n d a t e . C o n l a d e c i s i o n e o d i e r n a , l a C o r t e d i A p p e l l o – d o p o u n ’ a c c u r a t a a n a l i s i d e l l e a r g o m e n t a z i o n i d e l l e p a r t i – h a a c c o l t o p a r z i a l m e n t e i l p r i m o e i l s e t t i m o m o t i v o d i a p p e l l o p r o p o s t i d a G l f , m a h a a n c h e a c c o l t o i l p r i m o m o t i v o d i a p p e l l o i n c i d e n t a l e p r o p o s t o d a l l ’ A u t o r i t à , d e t e r m i n a n d o c o s ì u n a r i d u z i o n e u l t e r i o r e d e l 2 0 % d e l l ’ i m p o r t o l i q u i d a t o i n p r i m o g r a d o . L a s o m m a c o m p l e s s i v a m e n t e d o v u t a d a l l ’ A u t o r i t à s i a t t e s t a o r a a 1 . 4 8 3 . 7 2 5 , 9 9 e u r o o l t r e i n t e r e s s i c o m e s p e c i f i c a t o i n s e n t e n z a , v a l e a d i r e m e n o d e l l ’ 1 % d e l l a c i f r a i n i z i a l m e n t e p r e t e s a d a l l a c o n t r o p a r t e . Q u e s t o e s i t o , f a s a p e r e l ’ A u t o r i t à d i S i s t e m a P o r t u a l e d e l M a r T i r r e n o C e n t r o S e t t e n t r i o n a l e , " r a f f o r z a l a p o s i z i o n e d i A d s p M t c s s o t t o d i v e r s i p r o f i l i : e c o n o m i c o , p e r i l s i g n i f i c a t i v o c o n t e n i m e n t o d e l l ’ e s b o r s o r i s p e t t o a l l a r i c h i e s t a i n i z i a l e ; g i u r i d i c o , p e r i l r i c o n o s c i m e n t o d a p a r t e d e l l a C o r t e d i A p p e l l o d e l l a f o n d a t e z z a d i u n a p a r t e d e l l e a r g o m e n t a z i o n i d i f e n s i v e p r e s e n t a t e d a l l ’ E n t e ; i s t i t u z i o n a l e , c o m e d i m o s t r a z i o n e d e l l a c a p a c i t à d e l l ’ A u t o r i t à d i t u t e l a r e i n m a n i e r a e f f i c a c e l e p r o p r i e r i s o r s e e i l p r o p r i o o p e r a t o . P e r i l c o m m i s s a r i o s t r a o r d i n a r i o R a f f a e l e L a t r o f a , " l a p u b b l i c a z i o n e d i q u e s t a s e n t e n z a r a p p r e s e n t a p e r l a n o s t r a A u t o r i t à u n m o m e n t o i m p o r t a n t e e f o r t e m e n t e p o s i t i v o . R i d u r r e a m e n o d e l l ’ 1 % l ’ e s b o r s o r i s p e t t o a q u a n t o i n i z i a l m e n t e r i c h i e s t o d a l l a c o n t r o p a r t e s i g n i f i c a a v e r c o n d o t t o u n a d i f e s a s o l i d a e l u n g i m i r a n t e . Q u e s t o r i s u l t a t o n o n è f r u t t o d e l c a s o , m a d e l l ’ i m p e g n o , d e l l a p r e p a r a z i o n e e d e l l a d e d i z i o n e d i t u t t i c o l o r o c h e h a n n o l a v o r a t o a q u e s t a v i c e n d a : i n p r i m i s d e l n o s t r o u f f i c i o l e g a l e n e l l e f i g u r e d e g l i a v v o c a t i F a b r i z i o L o s c o , S t e f a n i a A c c a r d i e G a b r i e l l a G i a c o m a n t o n i o e i l p e r s o n a l e a m m i n i s t r a t i v o e t e c n i c o c o i n v o l t o . A t u t t i l o r o v a i l m i o p i ù s e n t i t o r i n g r a z i a m e n t o " . " È l a d i m o s t r a z i o n e - a g g i u n g e - c h e , a n c h e n e l l e s i t u a z i o n i p i ù c o m p l e s s e e p o t e n z i a l m e n t e g r a v o s e p e r l ’ E n t e , l a s e r i e t à e l a c o m p e t e n z a p a g a n o . Q u e s t o s u c c e s s o c i s p r o n a a d a f f r o n t a r e c o n d e t e r m i n a z i o n e l e p r o s s i m e s f i d e , c o n s a p e v o l i d e l l a r e s p o n s a b i l i t à c h e a b b i a m o n e l l a g e s t i o n e d e l l e r i s o r s e p u b b l i c h e e n e l g a r a n t i r e i l b u o n a n d a m e n t o d e l s i s t e m a p o r t u a l e d i C i v i t a v e c c h i a , F i u m i c i n o e G a e t a . Q u e s t a s e n t e n z a p e r m e t t e d i s v i n c o l a r e s o m m e a c c a n t o n a t e c h e p e r a n n i h a n n o c o n g e l a t o i l b i l a n c i o e c h e a d e s s o p o t r a n n o e s s e r e u t i l i z z a t e p e r l o s v i l u p p o d e i t r e p o r t i . ”