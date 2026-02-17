C i v i t a v e c c h i a , 1 7 f e b . - ( A d n k r o n o s ) - I l 2 0 2 5 s i c h i u d e c o n u n r i s u l t a t o c o m p l e s s i v a m e n t e p o s i t i v o p e r i l s i s t e m a p o r t u a l e d e l M a r T i r r e n o C e n t r o - S e t t e n t r i o n a l e . N e l p e r i o d o g e n n a i o – d i c e m b r e 2 0 2 5 i p o r t i d e l n e t w o r k l a z i a l e h a n n o m o v i m e n t a t o 1 3 . 1 2 8 . 9 3 6 t o n n e l l a t e d i m e r c i , c o n u n i n c r e m e n t o d e l l o 0 , 3 % r i s p e t t o a l 2 0 2 4 ( + 3 4 . 7 1 8 t o n n e l l a t e ) . L a c r e s c i t a d e l t r a f f i c o c o m p l e s s i v o è s o s t e n u t a i n p a r t i c o l a r e d a l l ’ a n d a m e n t o d e l p o r t o d i C i v i t a v e c c h i a c h e , c o n 8 . 1 2 5 . 2 3 4 t o n n e l l a t e ( + 3 , 1 % ) , r a p p r e s e n t a i l 6 1 , 9 % d e l t r a f f i c o t o t a l e d e l s i s t e m a . I l p o r t o d i F i u m i c i n o s i a t t e s t a a 3 . 2 1 7 . 3 8 5 t o n n e l l a t e ( - 5 , 8 % ) , t r a f f i c o c o s t i t u i t o p r e v a l e n t e m e n t e d a l j e t f u e l d e s t i n a t o a l l ’ a e r o p o r t o “ L e o n a r d o d a V i n c i ” , m e n t r e G a e t a r e g i s t r a 1 . 7 8 6 . 3 1 7 t o n n e l l a t e , c o n u n a l i e v e f l e s s i o n e d e l l o 0 , 7 % . N e l n e t w o r k c o m p l e s s i v o , l e m e r c i s o l i d e r a g g i u n g o n o 7 . 8 2 1 . 6 5 2 t o n n e l l a t e ( + 4 , 7 % ) , m e n t r e l e m e r c i l i q u i d e s i a t t e s t a n o a 5 . 3 0 7 . 2 8 4 t o n n e l l a t e ( - 5 , 7 % ) . A C i v i t a v e c c h i a , l e m e r c i s o l i d e s u p e r a n o i 6 , 9 m i l i o n i d i t o n n e l l a t e ( + 3 , 9 % ) , t r a i n a t e i n p a r t i c o l a r e d a l t r a f f i c o R o - R o c h e c r e s c e d e l 5 , 6 % , s u p e r a n d o i 5 , 2 m i l i o n i d i t o n n e l l a t e . I l t r a f f i c o c o n t a i n e r i z z a t o s i a t t e s t a a 1 1 4 . 6 6 2 T E U , i n a u m e n t o d e l 7 , 6 % , c o n u n a c r e s c i t a s i g n i f i c a t i v a d e i c o n t e n i t o r i p i e n i ( + 1 0 , 7 % ) . A G a e t a s i r e g i s t r a u n a d i n a m i c a m o l t o p o s i t i v a d e l l e m e r c i s o l i d e ( + 1 2 % ) , c o n u n a f o r t e c r e s c i t a d e i p r o d o t t i m e t a l l u r g i c i ( + 8 6 , 6 % ) e d e l c a r b o n e ( + 3 0 , 5 % ) , c h e c o m p e n s a n o l a c o n t r a z i o n e d e l l e r i n f u s e l i q u i d e ( - 1 0 , 6 % ) . I l t r a f f i c o p a s s e g g e r i s u l l e l i n e e r e g o l a r i r a g g i u n g e n e l n e t w o r k 1 . 5 4 9 . 2 7 1 u n i t à ( + 0 , 2 % ) . I l t r a f f i c o c r o c i e r i s t i c o s u p e r a l a s o g l i a d e i 3 . 5 5 8 . 5 6 8 c r o c i e r i s t i ( + 2 , 8 % ) , c o n s o l i d a n d o C i v i t a v e c c h i a c o m e p r i m o p o r t o c r o c i e r i s t i c o d ’ I t a l i a e t r a i p r i n c i p a l i h u b e u r o p e i e m o n d i a l i , c o n u n r u o l o s e m p r e p i ù r i l e v a n t e c o m e h o m e p o r t . I n c r e s c i t a a n c h e i l t r a f f i c o d i a u t o m e z z i , c h e s u p e r a 1 . 0 0 3 . 0 0 0 u n i t à ( + 7 , 2 % ) , c o n u n i n c r e m e n t o s i g n i f i c a t i v o d e l l e a u t o v e t t u r e i n p o l i z z a ( + 1 3 , 2 % ) . " I d a t i d e l 2 0 2 5 c o n f e r m a n o l a s o l i d i t à e l a c a p a c i t à c o m p e t i t i v a d e l s i s t e m a p o r t u a l e d e l L a z i o – d i c h i a r a i l P r e s i d e n t e d e l l ’ A u t o r i t à d i S i s t e m a P o r t u a l e d e l M a r T i r r e n o C e n t r o - S e t t e n t r i o n a l e , R a f f a e l e L a t r o f a – i n u n c o n t e s t o i n t e r n a z i o n a l e a n c o r a s e g n a t o d a i n s t a b i l i t à g e o p o l i t i c h e e t r a s f o r m a z i o n i d e i t r a f f i c i g l o b a l i ” . “ C i v i t a v e c c h i a s i c o n s o l i d a c o m e h u b l o g i s t i c o e c r o c i e r i s t i c o d i l i v e l l o m e d i t e r r a n e o , m e n t r e G a e t a d i m o s t r a i m p o r t a n t i m a r g i n i d i c r e s c i t a i n s e g m e n t i s t r a t e g i c i d e l l e r i n f u s e s o l i d e . F i u m i c i n o , c o n i l t r a f f i c o e n e r g e t i c o a s e r v i z i o d e l l ’ a e r o p o r t o i n t e r c o n t i n e n t a l e , c o n t i n u a a s v o l g e r e u n a f u n z i o n e e s s e n z i a l e p e r i l s i s t e m a i n f r a s t r u t t u r a l e d e l l a N a z i o n e ” . “ I l r i s u l t a t o c o m p l e s s i v o è f r u t t o d i u n l a v o r o s i s t e m i c o c h e a b b i a m o r a f f o r z a t o n e l c o r s o d e l 2 0 2 5 : m o n i t o r a g g i o c o s t a n t e d e l l e o p e r e i n c o r s o , p i e n o u t i l i z z o d e l l e r i s o r s e P N R R , r i l a n c i o d e l l a p i a n i f i c a z i o n e s t r a t e g i c a , a t t e n z i o n e a l l a s o s t e n i b i l i t à a m b i e n t a l e e a l l a d i g i t a l i z z a z i o n e d e i p r o c e s s i ” . “ I l p r o s s i m o t r i e n n i o s a r à d e c i s i v o . S t i a m o l a v o r a n d o p e r c o n s o l i d a r e l a p o s i z i o n e d e i p o r t i d i R o m a e d e l L a z i o n e l l a r e t e T E N - T e u r o p e a , p o t e n z i a r e l e c o n n e s s i o n i i n t e r m o d a l i e r e n d e r e i l n o s t r o n e t w o r k s e m p r e p i ù a t t r a t t i v o p e r i n v e s t i t o r i e o p e r a t o r i i n t e r n a z i o n a l i . L a c r e s c i t a r e g i s t r a t a n e l 2 0 2 5 n o n è u n p u n t o d i a r r i v o , m a u n a b a s e s o l i d a s u c u i c o s t r u i r e u n a n u o v a f a s e d i s v i l u p p o ” .