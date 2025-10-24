R o m a , 2 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - I l c a n t i e r e p i ù a t t e s o d ’ I t a l i a a v v i a l e s e l e z i o n i p e r a s s u m e r e m i g l i a i a d i u o m i n i e d o n n e p e r c o s t r u i r e i l P o n t e s u l l o S t r e t t o d i M e s s i n a . L e c a n d i d a t u r e p e r l e a s s u n z i o n i d a p a r t e d i E u r o l i n k d o v r a n n o e s s e r e i n v i a t e a h t t p s : / / w w w . w e b u i l d g r o u p . c o m / p o n t e - s u l l o - s t r e t t o / p o s i z i o n i - a p e r t e - e u r o l i n k . I n a t t e s a d e l l a d e c i s i o n e f i n a l e d e l l a C o r t e d e i C o n t i , s i a c c e l e r a s u l f r o n t e d e l l e r i s o r s e u m a n e , p u n t a n d o a f o r m a z i o n e e a s s u n z i o n i p e r c o s t r u i r e u n a s q u a d r a d i p r o f e s s i o n i s t i e g i o v a n i t a l e n t i p r o n t i a c o n t r i b u i r e a u n ’ o p e r a c h e c a m b i e r à i l v o l t o d e l M e z z o g i o r n o e d e l P a e s e i n t e r o . " I l P o n t e è u n p r o g e t t o s t r a t e g i c o p e r l a c r e s c i t a e c o n o m i c a , l a l o g i s t i c a , i l t u r i s m o e l a m o b i l i t à d e l P a e s e . M i g l i o r e r à l e c o n n e s s i o n i t r a l e d u e s p o n d e d e l l o S t r e t t o , c o l l e g h e r à l a r e t e f e r r o v i a r i a a d a l t a v e l o c i t à e a l t a c a p a c i t à , f i n a l m e n t e i n c o s t r u z i o n e i n S i c i l i a , c o n q u e l l a d e l c o n t i n e n t e , o l t r e a r a f f o r z a r e l a c o m p e t i t i v i t à d e l S u d e d a r e i m p u l s o a u n a f i l i e r a i n d u s t r i a l e d i f f u s a e s o s t e n i b i l e " s i l e g g e i n u n a n o t a . P e r s u p p o r t a r e l a r e a l i z z a z i o n e d i q u e s t o p r o g e t t o W e b u i l d f a p e r n o s u l s i s t e m a d i s c u o l e d i “ C a n t i e r e L a v o r o I t a l i a ” c h e c o i n v o l g e o p e r a i e i m p i e g a t i n e i p e r c o r s i d i i n s e r i m e n t o a l l a v o r o , s p e c i a l i z z a z i o n e e s v i l u p p o d e l l e c o m p e t e n z e . U n i n v e s t i m e n t o c o n c r e t o n e l l a f o r m a z i o n e , n e l l a v o r o e n e l l o s v i l u p p o d e l l e c o m u n i t à . L a n c i a t o n e l 2 0 2 3 , i l p r o g r a m m a “ C a n t i e r e L a v o r o I t a l i a ” , c h e a d o g g i h a f o r m a t o c i r c a 1 . 7 0 0 p e r s o n e t r a o p e r a i e d i m p i e g a t i , h a l ’ o b i e t t i v o d i v a l o r i z z a r e i l c a p i t a l e u m a n o e c r e a r e o c c u p a z i o n e q u a l i f i c a t a s u l t e r r i t o r i o . R i v o l t o s i a a g i o v a n i s e n z a e s p e r i e n z a c h e a r i s o r s e d a r i q u a l i f i c a r e , o f f r e p e r c o r s i f o r m a t i v i c o n c r e t i e o p p o r t u n i t à d i i n s e r i m e n t o n e i c a n t i e r i . N e l S u d I t a l i a , W e b u i l d – i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l e S c u o l e E d i l i - h a i n f a t t i c o s t r u i t o u n a r e t e s o l i d a e c a p i l l a r e d i c e n t r i f o r m a t i v i p e r p r e p a r a r e l e n u o v e g e n e r a z i o n i a l l e s f i d e d e l l e g r a n d i i n f r a s t r u t t u r e c o m p l e s s e : d a l l e s c u o l e d i c a n t i e r e i n C a l a b r i a p e r l a f o r m a z i o n e s p e c i a l i z z a t a d i o p e r a i e s t a f f , a l c e n t r o a t t i v o i n C a m p a n i a , f i n o a l l a b o r a t o r i o f o r m a t i v o d i B o v i n o ( F o g g i a ) i n P u g l i a , c h e r a p p r e s e n t a n o u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o p e r l o s v i l u p p o d e l l e c o m p e t e n z e t e c n i c h e n e l t e r r i t o r i o . I n S i c i l i a , i l C e n t r o d i a d d e s t r a m e n t o a v a n z a t o d i B e l p a s s o ( C t ) , i n a u g u r a t o n e l n o v e m b r e 2 0 2 3 i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l a R e g i o n e S i c i l i a n a , è o g g i i l f u l c r o d e l l a f o r m a z i o n e s u l l o s c a v o m e c c a n i z z a t o . D o t a t o d i s i m u l a t o r i T B M e m a c c h i n a r i a l l ’ a v a n g u a r d i a , i l c e n t r o o f f r e u n ’ e s p e r i e n z a f o r m a t i v a c o m p l e t a , g r a z i e a l l a d o c e n z a d i e s p e r t i i n t e r n i e p r o f e s s i o n i s t i e s t e r n i . I n l i n e a c o n i l p r o t o c o l l o s i g l a t o c o n l a R e g i o n e S i c i l i a n a , l a R e g i o n e C a l a b r i a e l a R e g i o n e C a m p a n i a , W e b u i l d h a i n o l t r e p r o m o s s o n u m e r o s e i n i z i a t i v e p e r a t t r a r r e n u o v i c a n d i d a t i : c o l l a b o r a z i o n i c o n s c u o l e e u n i v e r s i t à , r e c r u i t i n g d a y e a t t i v i t à d i o r i e n t a m e n t o s u l t e r r i t o r i o . U n i n v e s t i m e n t o c o n c r e t o n e l l e p e r s o n e , p e r c o s t r u i r e i n s i e m e i l f u t u r o d e l l e i n f r a s t r u t t u r e i t a l i a n e .