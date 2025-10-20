R o m a , 2 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - U n " P o n t e p e r c r e s c e r e " : g r a n d e e v e n t o d e d i c a t o a l P o n t e s u l l o S t r e t t o d i M e s s i n a i l 3 0 o t t o b r e a l l e 1 7 . 0 0 , a R o m a , p r e s s o P a l a z z o V a l e n t i n i . A o r g a n i z z a r e l a m a n i f e s t a z i o n e l ’ A c c a d e m i a C a l a b r a , c o n i R o t a r y C l u b d i N i c o t e r a M e d m a , P o l i s t e n a , V i l l a S a n G i o v a n n i e R o m a C o l o s s e o , " p e r f a r c o n o s c e r e l a v a l e n z a d e l l ’ o p e r a e l o s t a t o d e l p r o g e t t o , v i s t e l e t a n t e f a k e n e w s " . L ’ i n i z i a t i v a h a a v u t o , a n c h e , i l p a t r o c i n i o d e l l a C i t t à M e t r o p o l i t a n a d i R o m a C a p i t a l e . D o p o i s a l u t i d i D o m e n i c o N a c c a r i , v i c e p r e s i d e n t e d e l l ’ A c c a d e m i a e d e l R o t a r y R o m a C o l o s s e o , d i M a s s i m o F e r r a r i n i , c a p o g r u p p o F d I d e l l a C i t t à M e t r o p o l i t a n a , d i F e d e r i c o R o c c a , c o n s i g l i e r e R o m a C a p i t a l e , d i D o m e n i c o N u c e r a , p r e s i d e n t e e i n r a p p r e s e n t a n z a d e i R o t a r y C l u b , c i s a r a n n o g l i i n t e r v e n t i d i v e r t i c i e d e s p e r t i d e l l a S o c i e t à d e l l o S t r e t t o . L ' a d P i e t r o C i u c c i i n t e r v e r r à s u “ L ’ i n g r e s s o n e l l a f a s e r e a l i z z a t i v a ” , V a l e r i o M e l e , D i r e t t o r e T e c n i c o , s u “ I l P r o g e t t o D e f i n i t i v o ” , G i a c o m o F r a n c e s c o S a c c o m a n n o , s u “ L e i n f r a s t r u t t u r e o l t r e i l P o n t e ” , L e a n d r a D ’ A n t o n e , U n i v e r s i t à S a p i e n z a , s u “ I l P o n t e E u r o m e d i t e r r a n e o ” , A g o s t i n o N u z z o l o , U n i v e r s i t à T o r V e r g a t a , s u “ U n a g r a n d e O p e r a m u l t i f u n z i o n a l e ” . C o n c l u d e r à l a s e r a t a , m o d e r a t a d a i g i o r n a l i s t i S a n t o S t r a t i e D o m e n i c o M a r r o c c h i , M a t t e o S a l v i n i , v i c e p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o e m i n i s t r o d e l l e I n f r a s t r u t t u r e e T r a s p o r t i . L a m a n i f e s t a z i o n e s i c o n c l u d e r à c o n l ’ a s s e g n a z i o n e a R a u l B o v a d e l P r e m i o A c c a d e m i a C a l a b r a 2 0 2 5 , c o n l a c o n s e g n a d i u n ’ o p e r a r e a l i z z a t a d a l m a e s t r o M i c h e l e A f f i d a t o . " U n m o m e n t o d i v e r i t à - h a d i c h i a r a t o i l P r e s i d e n t e d e l l ’ A c c a d e m i a G i a c o m o F r a n c e s c o S a c c o m a n n o - p e r f a r c o n o s c e r e l a v e r a s i t u a z i o n e d e l p r o g e t t o P o n t e s u l l o S t r e t t o , o p e r a s t r a o r d i n a r i a e d i v a l e n z a i n t e r n a z i o n a l e , c h e s i t r o v a , o r a m a i , a i m e t r i f i n a l i , e c h e t u t t o i l m o n d i c i i n v i d i a p e r l a s u a t e c n o l o g i a e s o r p r e n d e t e i n n o v a z i o n e . U n a i n f o r m a z i o n e o g g e t t i v a e c o r r e t t a c h e c e r c h e r à d i c o m u n i c a r e l o s t a t o r e a l e d e l p e r c o r s o e d e s c r i v e r à t u t t i i m o m e n t i d i q u e s t o v i a g g i o i n d i m e n t i c a b i l e . S i p a r l e r à a n c h e d e g l i i n v e s t i m e n t i c h e c i s a r a n n o a c c a n t o e p e r l a s o s t e n i b i l i t à d e l l ’ i n t e r v e n t o , c h e r a p p r e s e n t a n o u n ’ o p p o r t u n i t à n o n p i ù r i p e t i b i l e p e r l e r e g i o n i i n t e r e s s a t e : c i r c a 3 5 / 4 0 m i l i a r d i p e r l a C a l a b r i a e d a l t r e t t a n t i p e r l a S i c i l i a . U n ’ a t t e n z i o n e d e l G o v e r n o p e r u n S u d c h e h a b i s o g n o d i i n f r a s t r u t t u r e v e r e e c h e p o t r à , v e r a m e n t e , r i b a l t a r e l ’ a t t u a l e s i t u a z i o n e d i d i v a r i o t r a i v a r i t e r r i t o r i i t a l i a n i . M a , n o n s o l o . T u t t a l ’ I t a l i a b e n e f i c e r à d i q u e s t e o p e r e s i a p e r l ’ a m m o d e r n a m e n t o d e i t r a s p o r t i e s i a p e r l a r i c a d u t a a p i o g g i a d e l l e r i s o r s e i n v e s t i t e " .