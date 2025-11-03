R o m a , 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " C ’ è u n a p a r t e d e l l a m a g i s t r a t u r a , s i a e s s a c o n t a b i l e , c i v i l e o p e n a l e , c h e t e n t a d i s c a v a l c a r e i l c o n f i n e c h e d e l i m i t a i l r u o l o d e i p o t e r i . L a d e m o c r a z i a s i b a s a l a s e p a r a z i o n e t r a p o t e r e g i u d i z i a r i o , p o t e r e l e g i s l a t i v o e p o t e r e e s e c u t i v o , a v o l t e c ' è c h i t r a i m a g i s t r a t i p e n s a d i f a r e i l p o l i t i c o , i l l e g i s l a t o r e . E p r e n d e d e c i s i o n i c h e n o n c o m p e t o n o a l l a m a g i s t r a t u r a . N o i n o n v o g l i a m o g o v e r n a r e l a m a g i s t r a t u r a , a l t r i m e n t i a v r e m m o p r o p o s t o p e r l a p u b b l i c a a c c u s a u n r u o l o d i v e r s o , c i o è n o m i n a t i d a l g o v e r n o i p u b b l i c i a c c u s a t o r i , n o n è c o s ì , n o i s i a m o a s s o l u t a m e n t e f a v o r e v o l i p e r l ' i n d i p e n d e n z a e l a s e p a r a z i o n e d e i 3 p o t e r i , m a c o m e n o i n o n v o g l i a m o s c a v a l c a r e i l c o n f i n e t r a i l p o t e r e l e g i s l a t i v o , e s e c u t i v o e i l p o t e r e g i u d i z i a r i o , c o s ì n o n v o g l i a m o c h e i l p o t e r e g i u d i z i a r i o s c a v a l c h i q u e l c o n f i n e " . C o s ì i l v i c e p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o e m i n i s t r o d e g l i A f f a r i e s t e r i A n t o n i o T a j a n i a P i n g P o n g s u R a i R a d i o 1 . S u l l a p o s s i b i l i t à p e r i l g o v e r n o d i d e l i b e r a r e l a r i c h i e s t a p e r i l v i s t o c o n r i s e r v a p e r i n i z i a r e i l a v o r i , " i n t a n t o v e d i a m o q u a l i s a r a n n o l e m o t i v a z i o n i , s t i a m o p r o c e d e n d o c o n g r a n d e s e r i e t à , c o r r e t t e z z a , m o d e r a z i o n e . E ’ s o l o u n m e s e i n p i ù d i a t t e s a . M a l ’ i d e a d i c o s t r u i r e i l p o n t e è u n a s c e l t a p o l i t i c a . L e s c e l t e p o l i t i c h e s p e t t a n o a l p o t e r e e s e c u t i v o e n o n a l p o t e r e g i u d i z i a r i o " , c o n c l u d e .