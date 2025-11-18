R o m a , 1 8 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ I l P o n t e s u l l o S t r e t t o s e r v e a r i l a n c i a r e l ’ e c o n o m i a d e l M e z z o g i o r n o . Q u e s t ’ o p e r a p u r t r o p p o s t o r i c a m e n t e è s t a t a p o l i t i c i z z a t a i n m a n i e r a e s t r e m a , i n a l t r i p a e s i f a n n o a g a r a p e r f a r e l e i n f r a s t r u t t u r e . Q u a l c h e d u b b i o s u l l a C o r t e d e i C o n t i è l e g i t t i m o , i o l ’ i t e r l e g i s l a t i v o l ’ h o s e g u i t o c o n a t t e n z i o n e e g i u r i d i c a m e n t e è c o r r e t t o . F o r s e q u a l c h e d u b b i o s u u n a s c e l t a p o l i t i c i z z a t a è l e g i t t i m o ” . C o s ì l a s o t t o s e g r e t a r i a p e r i r a p p o r t i c o n i l P a r l a m e n t o d i F o r z a I t a l i a M a t i l d e S i r a c u s a n o , d u r a n t e u n a c o n f e r e n z a s t a m p a a l l a C a m e r a . “ D a s i c i l i a n a c h e s p e r a c h e i l P o n t e p a r t a i l p r i m a p o s s i b i l e ” , c r e d o c h e “ r i p a r t i r e d a u n a l t r o p r o g e t t o v o r r e b b e d i r e p e r d e r e a l t r i d i e c i a n n i ” , c o n c l u d e .