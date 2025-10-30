R o m a , 3 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ S u l l a r e a l i z z a z i o n e d e l P o n t e s u l l o S t r e t t o i l G o v e r n o , c o s ì c o m e g i à a f f e r m a t o d a l p r e m i e r M e l o n i e d a l m i n i s t r o S a l v i n i , a n d r à a v a n t i . A l t r o c h e g a m e o v e r , c o m e s p e r e r e b b e q u a l c h e o s c u r a n t i s t a d e l l ’ o p p o s i z i o n e . N e l l e p r o s s i m e s e t t i m a n e - q u e s t a u n a p o s s i b i l e s o l u z i o n e i n c a m p o - l ’ E s e c u t i v o p o t r à a s s u m e r s i l a r e s p o n s a b i l i t à p o l i t i c a d i s u p e r a r e i r i l i e v i d e l l a C o r t e d e i C o n t i . C i p o t r à i n f a t t i e s s e r e u n a d e l i b e r a z i o n e s p e c i f i c a d e l C o n s i g l i o d e i m i n i s t r i , c h e h a i l c o m p i t o d i v a l u t a r e s e l ’ a t t o i n q u e s t i o n e r i s p o n d a a i n t e r e s s i p u b b l i c i d i r i l e v a n z a s u p e r i o r e e q u i n d i d e b b a e s s e r e e s e g u i t o c o m u n q u e . S e i l C o n s i g l i o d e i m i n i s t r i c o n f e r m e r à l a n e c e s s i t à d e l l ’ a t t o , l a C o r t e d e i C o n t i d o v r à c o m u n q u e o r d i n a r e l a r e g i s t r a z i o n e d e l l ’ a t t o , a p p o n e n d o u n v i s t o c o n r i s e r v a " . L o a f f e r m a M a t i l d e S i r a c u s a n o , d e p u t a t a d i F o r z a I t a l i a e s o t t o s e g r e t a r i a a i R a p p o r t i c o n i l P a r l a m e n t o . " U n a t t o r e g i s t r a t o c o n r i s e r v a - s p i e g a - a c q u i s i s c e p i e n a e f f i c a c i a l e g a l e , c i o è p u ò e s s e r e e s e g u i t o n o r m a l m e n t e , m a r i m a n e c o m u n q u e u n a p o s s i b i l e r e s p o n s a b i l i t à p o l i t i c a p e r i l G o v e r n o , c o s a c h e f r a n c a m e n t e n o n c i s p a v e n t a . A c a u s a d i q u e s t a v i c e n d a p e r d e r e m o u n p o ’ d i t e m p o , m a a n d a n d o a v a n t i c o n d e t e r m i n a z i o n e e v i t e r e m o c h e q u e s t o P a e s e v e n g a s c r e d i t a t o d i f r o n t e a c h i è p r o n t o a d i n v e s t i r e ” .