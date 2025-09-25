R o m a , 2 5 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - " I r i l i e v i f o r m u l a t i d a l l a C o r t e d e i c o n t i s u l l a d e l i b e r a C i p e s s r e l a t i v a a l l ’ a p p r o v a z i o n e d e l p r o g e t t o d e f i n i t i v o e d e l P i a n o e c o n o m i c o f i n a n z i a r i o d e l P o n t e s u l l o S t r e t t o , c o n f e r m a n o t u t t e l e p e r p l e s s i t à c h e c o m e o p p o s i z i o n e a v e v a m o s o l l e v a t o . I l g o v e r n o c o n t i n u a a p r o c e d e r e c o n f o r z a t u r e e s c o r c i a t o i e , s e n z a r i s p e t t a r e n é l e p r o c e d u r e n é l e p r e s c r i z i o n i t e c n i c h e e d e c o n o m i c h e r i c h i e s t e d a n o r m e n a z i o n a l i e d e u r o p e e " . C o s ì M a r c o S i m i a n i , c a p o g r u p p o P d i n c o m m i s s i o n e A m b i e n t e d i M o n t e c i t o r i o . " I l p r o g e t t o , s e c o n d o l e o s s e r v a z i o n i d e l l a C o r t e d e i c o n t i , è c a r a t t e r i z z a t o d a a t t i t r a s m e s s i i n m o d o a n o m a l o , p r o c e d u r e i n c o m p l e t e , p r e s c r i z i o n i t e c n i c h e e p a r e r i m a n c a n t i , s t i m e e c o n o m i c h e i n c o e r e n t i e p o c o t r a s p a r e n t i , d u b b i s u l l a q u a l i f i c a z i o n e d e i s o g g e t t i c o i n v o l t i e p o s s i b i l i i n c o m p a t i b i l i t à c o n l e d i r e t t i v e e u r o p e e , d e l i n e a n d o c o s ì u n ’ o p e r a s e g n a t a d a i m p r o v v i s a z i o n e , o p a c i t à e d a l c o n c r e t o r i s c h i o d i t r a d u r s i i n u n e n o r m e s p r e c o d i d e n a r o p u b b l i c o . E ' n e c e s s a r i o c h e i l g o v e r n o e i l m i n i s t r o S a l v i n i f a c c i a n o i m m e d i a t a m e n t e c h i a r e z z a . I l t e m p o d e i v i t t i m i s m i e d e l l e p o l e m i c h e è f i n i t o " , c o n c l u d e .