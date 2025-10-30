R o m a , 3 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " A n c h e l a C o r t e d e i C o n t i h a b o c c i a t o i l P o n t e s u l l o S t r e t t o d i M e s s i n a . E p p u r e M a t t e o S a l v i n i e G i o r g i a M e l o n i c o n t i n u a n o a d i n s i s t e r e p e r l a r e a l i z z a z i o n e d i u n ' o p e r a a s s o l u t a m e n t e i n u t i l e e n o n p r i o r i t a r i a . P e n s a t e c h e c o s t e r à 1 5 m i l i a r d i d i e u r o a i c i t t a d i n i i t a l i a n i , c h e i n v e c e p o t r e b b e r o e s s e r e i n v e s t i t i p e r l e n o s t r e s t r a d e , p e r l e f e r r o v i e , p e r g l i o s p e d a l i , p e r l e r e t i i d r i c h e . I l P a r t i t o d e m o c r a t i c o c o n t i n u e r à a b a t t e r s i c o n t r o u n ' o p e r a i n u t i l e e p e r q u e l l e c h e s o n o l e v e r e p r i o r i t à d e l P a e s e " . C o s ì i n u n v i d e o p u b b l i c a t o s u i s o c i a l i l d e p u t a t o e r e s p o n s a b i l e S u d d e l l a s e g r e t e r i a n a z i o n a l e P d M a r c o S a r r a c i n o .