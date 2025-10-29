R o m a , 2 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ I l n o d e l l a C o r t e d e i C o n t i a l v i s t o d i l e g i t t i m i t à a l l a d e l i b e r a C i p e s s s c r i v e l a p a r o l a g a m e o v e r s u l l a g r o t t e s c a v i c e n d a d e l p o n t e s u l l o S t r e t t o . I m a g i s t r a t i h a n n o r i t e n u t o i n s o r m o n t a b i l i i r i l i e v i m o s s i a l p r o g e t t o e a l c a r r o z z o n e m e s s o i n m o t o d a S a l v i n i : l e l a c u n e s o n o v e r e e p r o p r i e f a l l e . E c o n o m i c h e , p r o c e d u r a l i e d i r i s p e t t o d e l l e n o r m e U e . F a l l e c h e s i a g g i u n g o n o a i n o d i n o n s c i o l t i s u l f r o n t e i n g e g n e r i s t i c o e g e o l o g i c o . M e l o n i f e r m i i m m e d i a t a m e n t e q u e s t a t e l e n o v e l a i n g u a r d a b i l e : r i s c h i a m o u n ’ a l t r a f i g u r a b a r b i n a s u s c a l a p l a n e t a r i a . I l t e m p o d e i g i o c h i è f i n i t o , s i t o r n i a l l a s e r i e t à ” . C o s ì i n u n a n o t a i l d e p u t a t o M 5 s A g o s t i n o S a n t i l l o .