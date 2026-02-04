R o m a , 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " N o n c ' è m a i s t a t a n e s s u n a n o r m a c h e l i m i t a v a i p o t e r i d i c o n t r o l l o d e l l a C o r t e d e i C o n t i , a n c h e p e r c h é s a r e b b e i l l e g a l e , i l l e g i t t i m a , i m p o s s i b i l e . È i n c r e d i b i l e c h e s i a u s c i t o n e g l i s c o r s i g i o r n i u n d o c u m e n t o a f i r m a d e l l ' A s s o c i a z i o n e n a z i o n a l e d e i m a g i s t r a t i c o n t a b i l i c h e c o n t e s t a v a d e l l e n o r m e d i u n d e c r e t o c h e d e v o f i r m a r e i o s e n z a c h e i l d e c r e t o f o s s e s t a t o s c r i t t o . Q u e l l a n o r m a n o n c ' è m a i s t a t a e n o n è c h e i o r i t i r e r ò q u e l l a n o r m a . N e s s u n o h a m a i p e n s a t o a q u e l l a n o r m a , a n c h e p e r c h é n o n a v r e i p o t u t o f a r l a . N o n p o s s o d i r e a l l a C o r t e d e i C o n t i c o n t r o l l a i l d o c u m e n t o A , m a n o n c o n t r o l l a r e i l d o c u m e n t o B . P e r c h é è i m p o s s i b i l e " . L o h a a f f e r m a t o i l m i n i s t r o d e l l e I n f r a s t r u t t u r e , M a t t e o S a l v i n i , d u r a n t e u n a c o n f e r e n z a s t a m p a , a p r o p o s i t o d e l P o n t e d i M e s s i n a e d e l p r o v v e d i m e n t o a t t e s o n e l p r o s s i m o C o n s i g l i o d e i m i n i s t r i . " E p e r q u e l l o c h e r i g u a r d a i l c o m m i s s a r i o , s i c c o m e h o l e t t o p o l e m i c h e a n c h e d i g e n t e c h e n o n s a , p e r c h é h o l e t t o s u i g i o r n a l i c h e C i u c c i è l ' a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i u n a s o c i e t à p r i v a t a , S t r e t t o d i M e s s i n a , u n a s o c i e t à i n t e r a m e n t e p u b b l i c a , è t o t a l m e n t e c o n t r o l l a t a d a l p u b b l i c o . Q u i - h a a g g i u n t o i l v i c e p r e m i e r - n o n c ' è n e s s u n c o n f l i t t o d i i n t e r e s s e , m a o n d e t o g l i e r e , c o m e s u l r e f e r e n d u m s u l l a g i u s t i z i a , t e r r e n o a q u e l l i c h e i n v e n t a n o a n c h e l e c o s e c h e n o n c i s o n o , c i f a c c i a m o c a r i c o n o i a l m i n i s t e r o d i t u t t i i p r o c e d i m e n t i p e r o t t e m p e r a r e a l l e r i c h i e s t e d e l l a C o r t e d e i C o n t i , p e r a n d a r e a B r u x e l l e s a p a r l a r e c o n l a C o m m i s s i o n e e p e r a v v i a r e f i n a l m e n t e i c a n t i e r i . Q u i n d i - h a c o n c l u s o S a l v i n i - q u e s t o s a r à i l c o n t e n u t o d e l d e c r e t o d i c u i h o p a r l a t o , f r a g l i a l t r i , a n c h e p e r d o v e r e , p e r r i s p e t t o , c o l P r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a : a b b i a m o p a r l a t o d i d e c r e t o e d i O l i m p i a d i , n u l l ' a l t r o " .