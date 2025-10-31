R o m a , 3 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I l P o n t e s u l l o S t r e t t o d i M e s s i n a n o n è s o l o u n ’ i n f r a s t r u t t u r a . È u n a s c e l t a d i c i v i l t à , u n p r o g e t t o c h e p a r l a d i f u t u r o , d i u n i t à n a z i o n a l e , d i c o r a g g i o p o l i t i c o . U n ’ o p e r a c h e p r o m e t t e d i t r a s f o r m a r e i l S u d , c r e a r e l a v o r o , r i d u r r e l e d i s t a n z e e d a r e a l l ’ I t a l i a u n s i m b o l o d i m o d e r n i t à . S e c o n d o l e a n a l i s i u f f i c i a l i , i l p o n t e g e n e r e r à o l t r e 3 6 . 0 0 0 n u o v i p o s t i d i l a v o r o , c o n t r i b u i r à c o n 2 3 m i l i a r d i d i e u r o a l P I L n a z i o n a l e e r i d u r r à d r a s t i c a m e n t e t e m p i d i v i a g g i o e d e m i s s i o n i i n q u i n a n t i . M a n o n s o n o s o l o n u m e r i : è u n a v i s i o n e " . C o s ì i l v i c e r e s p o n s a b i l e n a z i o n a l e d e l d i p a r t i m e n t o I m p r e s e e m o n d i p r o d u t t i v i d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a , L i n o R i c c h i u t i . " E p p u r e m e n t r e i l P a e s e g u a r d a a v a n t i - p r o s e g u e - l ’ o p p o s i z i o n e e s u l t a p e r l o s t o p t e c n i c o i m p o s t o d a l l a C o r t e d e i C o n t i . U n a d e c i s i o n e l e g a t a a l l a r e g i s t r a z i o n e d i u n a d e l i b e r a , t r a s f o r m a t a i n t r o f e o p o l i t i c o d a c h i n o n h a m a i c r e d u t o n e l p r o g r e s s o . M a i l g o v e r n o M e l o n i n o n s i l a s c e r à i n t i m i d i r e : h a g i à a n n u n c i a t o c h e i l a v o r i a n d r a n n o a v a n t i , c h e i r i l i e v i s a r a n n o a f f r o n t a t i p u n t o p e r p u n t o , e c h e n e s s u n a i n v a s i o n e d i c a m p o p o t r à f e r m a r e l a v o l o n t à d e m o c r a t i c a d i c o s t r u i r e . N o n è l a p r i m a v o l t a . A n c h e l ’ A u t o s t r a d a d e l S o l e , o g g i s i m b o l o d i p r o g r e s s o i t a l i a n o , f u o s t e g g i a t a d a l P a r t i t o C o m u n i s t a , c h e l a c o n s i d e r a v a i n u t i l e e d a n n o s a . O g g i n e s s u n o n e m e t t e i n d i s c u s s i o n e i l s u o v a l o r e . I l P o n t e s u l l o S t r e t t o s e g u e q u e l l a s t e s s a t r a i e t t o r i a : d a s o g n o c o n t e s t a t o a r e a l t à n e c e s s a r i a . C a m b i a n o i n o m i d e l l a s i n i s t r a , m a n o n l e t e s t e . L o s p i r i t o d e l ' n o a t u t t o ' r e s t a l o s t e s s o : i e r i c o n t r o l e a u t o s t r a d e , o g g i c o n t r o i p o n t i . M a l ’ I t a l i a n o n s i f e r m a " . " I l P o n t e s a r à i l p i ù l u n g o a l m o n d o n e l l a s u a c a t e g o r i a . U n ’ o p e r a i n g e g n e r i s t i c a s e n z a p r e c e d e n t i , c h e d i m o s t r a c h e l ’ I t a l i a p u ò o s a r e , i n n o v a r e , u n i r e . Q u e s t a è l ’ I t a l i a c h e n o n s i r a s s e g n a . C h e n o n s i p i e g a a l l e p o l e m i c h e . C h e c o s t r u i s c e p o n t i , n o n b a r r i e r e " , c o n c l u d e .