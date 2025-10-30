R o m a , 3 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ B e n e h a f a t t o l ' o n o r e v o l e B a r e l l i a p r e c i s a r e c h e l a C o r t e d e i C o n t i s u l P o n t e h a f a t t o s e m p l i c e m e n t e i l s u o m e s t i e r e , p r e n d e n d o l e d i s t a n z e d a l l a p e r i c o l o s a d e l e g i t t i m a z i o n e l a n c i a t a d a l G o v e r n o . Q u e l l o c h e r e s t a d a d i r e , p e r ò , è c h e c h i n o n h a f a t t o i l s u o m e s t i e r e è i l G o v e r n o . B a s t a d i f e n d e r e l ' i n d i f e n d i b i l e . L ' e s e c u t i v o n o n è a l d i s o p r a d e l l e l e g g e , s o p r a t t u t t o n e l l ' i m p i e g o d e i s o l d i d e g l i i t a l i a n i , s o t t r a t t i a d a l t r e o p e r e n e c e s s a r i e e u r g e n t i i n S i c i l i a e i n C a l a b r i a . O r a n o n r e s t a c h e a c c a n t o n a r e i l n o n - p r o g e t t o d e l P o n t e d i S a l v i n i , i n s o s t e n i b i l e s u l p i a n o e c o n o m i c o e a m b i e n t a l e . C h i h a u n m i n i m o d i r e s p o n s a b i l i t à r e s i d u a , i n q u e s t a d e s t r a , s i f e r m i e s i o p p o n g a a f o r z a t u r e i n a c c e t t a b i l i e d a n n o s e ” . C o s ì i n u n a n o t a P e p p e P r o v e n z a n o , s e g r e t e r i a n a z i o n a l e P d .