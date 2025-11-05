R o m a , 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " I l p a s s a g g i o d i g e s t i o n e d e l p r o g e t t o d e l p o n t e s u l l o S t r e t t o a P a l a z z o C h i g i è l ’ e n n e s i m a b u f f o n a t a d i u n g o v e r n o o r m a i a f f e t t o d a a l l u c i n a n t i c o r t o c i r c u i t i . M e l o n i a v r e b b e f a t t o p i ù b e l l a f i g u r a a c h i u d e r e q u e s t a p a g i n a e m p i a s c u s a n d o s i c o n i c i t t a d i n i p e r l ’ i n s i p i e n z a d e l s u o m i n i s t r o d e i T r a s p o r t i e p e r l a f i g u r a c c i a i n t e r n a z i o n a l e . I n v e c e n o : S a l v i n i v i e n e c o m m i s s a r i a t o e M e l o n i s i p r e n d e i f a l l a t i i n c a r t a m e n t i i n p r e d a a l l ’ e n n e s i m o d e l i r i o d i o n n i p o t e n z a " . C o s ì i n u n a n o t a i l s e n a t o r e M 5 s L u i g i N a v e , c o m p o n e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e L a v o r i P u b b l i c i e T r a s p o r t i . " S u l p o n t e s u l l o S t r e t t o s i è d e c i s o d i p e r s e v e r a r e , d o p o l a c a t e n a i n c r e d i b i l e d i e r r o r i . F a t t o t r e n t a , M e l o n i f a c c i a t r e n t u n o : t o l g a a S a l v i n i p u r e l a d e l e g a a i t r e n i , v i s t o c h e p u r e o g g i c i s e g n a l a n o r i t a r d i a f r o t t e s u v a r i e t r a t t e , e p u r e q u e l l a s u g l i N c c , d o p o l a f i g u r a b a r b i n a d e l l a b o c c i a t u r a d e l l a C o n s u l t a " , c o n c l u d e .