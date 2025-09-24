R o m a , 2 4 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - “ N o i s i c i l i a n i s a p p i a m o b e n e q u a l è i l l i v e l l o d i i n c u r i a d e l m i n i s t r o S a l v i n i . N e a b b i a m o a v u t a p i e n a c o n t e z z a n e l l ’ e s t a t e d e l 2 0 2 4 , l a p i ù t e r r i b i l e s u l f r o n t e c r i s i i d r i c a p e r l a n o s t r a r e g i o n e . N o n c i m e r a v i g l i a a f f a t t o d u n q u e c h e l a C o r t e d e i C o n t i a b b i a m o s s o m o l t e p l i c i r i l i e v i a l l a d e l i b e r a C i p e s s s u l p o n t e s u l l o S t r e t t o : s u q u e s t ’ o p e r a i l p r e s s a p p o c h i s m o r e g n a s o v r a n o d a o l t r e d u e a n n i . E i l f a t t o c h e n o i p a r l a m e n t a r i n o n a b b i a m o a n c o r a p i e n o a c c e s s o a t u t t a l a d o c u m e n t a z i o n e , è u n a f a l l a g r a v i s s i m a c h e d i m o s t r a q u a n t o l o s t e s s o g o v e r n o s a p p i a d i e s s e r e i n d i f e t t o . A c o m i n c i a r e d a G i o r g i a M e l o n i , c h e i l C i p e s s l o p r e s i e d e " . C o s ì l a c a p o g r u p p o M 5 s i n c o m m i s s i o n e I n f r a s t r u t t u r e e A m b i e n t e a l l a C a m e r a D a n i e l a M o r f i n o . " C h i e d i a m o d i a v e r p i e n o a c c e s s o a t u t t i g l i i n c a r t a m e n t i , n e s s u n o e s c l u s o : c h e S a l v i n i s i a u n ' c a s i n i s t a ' p e r i c o l o s o l o s a n n o m i l i o n i d i p a s s e g g e r i d e i t r e n i i t a l i a n i , p r o s s i m i a l m a r t i r i o d a q u a n d o c ’ è l u i a l M i t . Q u e s t a s t o r i a d e l p o n t e s i f a o g n i g i o r n o d i p i ù f a r s e s c a , s u l l a p e l l e d i s i c i l i a n i e c a l a b r e s i : è g i u n t a l ’ o r a c h e l a t r a s p a r e n z a v e n g a m e s s a a l p r i m o p o s t o . A s p e t t i a m o l o s c o n c l u s i o n a t o S a l v i n i i n P a r l a m e n t o c o n t a n t o d i f a l d o n i ” , c o n c l u d e .