R o m a , 3 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L a C o r t e d e i C o n t i h a d e m o l i t o i l n o n - p r o g e t t o d e l P o n t e s u l l o S t r e t t o . C o m e a v e v o p r e v i s t o d u e a n n i f a , i l G o v e r n o M e l o n i s a r e b b e p o t u t o c a d e r e s u l P o n t e o d a l P o n t e . E c i s i a m o q u a s i ” . C o s ì i l d e p u t a t o d e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o , R o b e r t o M o r a s s u t . “ Q u e s t o p r o n u n c i a m e n t o c o s ì r i g o r o s o e i n d i p e n d e n t e - c o n t i n u a - d i m o s t r a l a n u l l i t à d e l G o v e r n o e d i c h i l o d i r i g e . G i o r g i a M e l o n i , i n v e c e d i p r e n d e r s e l a c o n l a C o r t e d e i C o n t i , d o v r e b b e p r e n d e r s e l a c o n i s u o i c o l l a b o r a t o r i e c o n i s u o i m i n i s t r i p a s t i c c i o n i , a c o m i n c i a r e d a l m i n i s t r o d e l l e I n f r a s t r u t t u r e e d e i T r a s p o r t i , M a t t e o S a l v i n i . G l i s t r a l i l a n c i a t i c o n t r o l a C o r t e - c o n c l u d e i l d e p u t a t o P d - m o s t r a n o s o l o d i s p e r a z i o n e . S e n z a l a r e t o r i c a d e l P o n t e i l G o v e r n o r e s t a c o n u n p u g n o d i m o s c h e i n m a n o . E s i a v v i c i n a i l s u o a d d i o ” .