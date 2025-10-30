R o m a , 3 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ N o n v o g l i o e n t r a r e n e l m e r i t o d e l l e m o t i v a z i o n i , p e r a l t r o a n c o r a n o n r e s e n o t e , d e l l a d e c i s i o n e d e l l a C o r t e d e i C o n t i s u l P o n t e s u l l o S t r e t t o d i M e s s i n a , m a v o g l i o e s p r i m e r e t u t t o i l m i o r a m m a r i c o n e l v e d e r e l ’ I t a l i a c h e s i c a s t r a s u u n ’ o p e r a c o s ì s t r a t e g i c a p e r l a n a z i o n e . L ’ i m p o n e n z a d e l l ’ o p e r a d i a l t o l i v e l l o i n g e g n e r i s t i c o , l a s o s t e n i b i l i t à a m b i e n t a l e , l o s v i l u p p o d e l l e r e g i o n i d e l s u d I n p a r t i c o l a r e S i c i l i a e C a l a b r i a , l a c r e s c i t a o c c u p a z i o n a l e s o n o s o l o a l c u n i d e i b e n e f i c i c h e n e d e r i v e r a n n o d a l l a r e a l i z z a z i o n e . S u p e r e r e m o a n c h e q u e s t o u l t e r i o r e o s t a c o l o . L ’ I t a l i a h a b i s o g n o d i i n f r a s t r u t t u r e s t r a t e g i c h e , d i i n n o v a z i o n e , d i c r e a r e v a l o r e , e d i l P o n t e s u l l o S t r e t t o d i M e s s i n a r a p p r e s e n t a t u t t o q u e s t o ” . C o s ì i l d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a M a s s i m o M i l a n i , s e g r e t a r i o d e l l a c o m m i s s i o n e A m b i e n t e , T e r r i t o r i o e L a v o r i p u b b l i c i d e l l a C a m e r a .