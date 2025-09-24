R o m a , 2 4 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - “ R e l a t i v a m e n t e a l l a d e l i b e r a C i p e s s s u l p o n t e s u l l o S t r e t t o l a C o r t e d e i C o n t i ' r i s u l t e r e b b e n o n c o m p i u t a m e n t e a s s o l t o l ' o n e r e d i m o t i v a z i o n e d i f e t t a n d o , a s o s t e g n o d e l l e d e t e r m i n a z i o n i a s s u n t e d a l l o s t e s s o C i p e s s , a n c h e i n r e l a z i o n e a s n o d i c r u c i a l i d e l l ' i t e r p r o c e d i m e n t a l e ' . C o s ì l a C o r t e d e i c o n t i h a d a t o l ’ a l t o l à a l d i s c o v e r d e d e l C i p e s s s u l l ’ o p e r a : u n a b o c c i a t u r a s i g n i f i c a t i v a a l l ’ o p e r a t o d e l m i n i s t r o S a l v i n i , c h e s o l o p o c h i g i o r n i f a s i e r a d e t t o c e r t o c h e ' a o t t o b r e s a r e b b e r o p a r t i t i i c a n t i e r i ' . C i ò n o n a c c a d r à : q u e s t a a n n u n c i t e c r o n i c a , o l t r e a e s p o r r e i l n o s t r o p a e s e a f i g u r e b a r b i n e s u s c a l a i n t e r n a z i o n a l e , s a d i p r e s a i n g i r o c o l o s s a l e n e i c o n f r o n t i d e i s i c i l i a n i , d e i c a l a b r e s i e d e g l i i t a l i a n i t u t t i " . C o s ì i n u n a n o t a i p a r l a m e n t a r i M 5 s i n c o m m i s s i o n e A m b i e n t e e I n f r a s t r u t t u r e d i C a m e r a e S e n a t o D a n i e l a M o r f i n o , P a t t y L ’ A b b a t e , I l a r i a F o n t a n a , A g o s t i n o S a n t i l l o , G a b r i e l l a D i G i r o l a m o , E l e n a S i r o n i e L u i g i N a v e . " I t a l i a n i c h e o g n i g i o r n o p e r m u o v e r s i i n t r e n o s o n o c o s t r e t t i a p e r i p e z i e i n d e c e n t i , p e r p o i v e d e r e i l g o v e r n o ' d e i d i s a g i p l u r i m i ' b u t t a r e a l l e o r t i c h e u n a q u i n d i c i n a d i m i l i a r d i p e r u n ’ i n f r a s t r u t t u r a d a l l a d o c u m e n t a z i o n e p r o g e t t u a l e c o n b u c h i a b n o r m i . M e l o n i , c h e i l C i p e s s l o p r e s i e d e , h a l a r e s p o n s a b i l i t à p o l i t i c a f o r s e m a g g i o r e : p e r e v i t a r e r o s i c a t e p e r i c o l o s e a l s u o a l l e a t o , s i è b e v u t a t u t t e l e p a n z a n e d i S a l v i n i . L a c u i d i s f a t t a i n t r e a n n i d a m i n i s t r o d e i T r a s p o r t i è s o t t o g l i o c c h i d i o g n i i t a l i a n o . M e l o n i d e v e t o r n a r e i n s é : i l p o n t e s u l l o S t r e t t o è u n a p a z z i a . S a l v i n i , i n v e c e , d e v e c a m b i a r e m e s t i e r e : q u e s t a , i n v e c e , è u n ’ i m p e l l e n z a ” , c o n c l u d e l a n o t a .