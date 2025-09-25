R o m a , 2 5 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - “ I r i l i e v i m o s s i d a l l a C o r t e d e i c o n t i s u g l i i n c a r t a m e n t i d e l p o n t e s u l l o S t r e t t o , c e r t i f i c a n o a n c o r a u n a v o l t a t u t t a l a s u p e r f i c i a l i t à d e l S a l v i n i ' m i n i s t r o ' . L a s t e s s a c h e a b b i a m o a v u t o m o d o d i v e d e r e s u i d i s a s t r i d e l t r a s p o r t o f e r r o v i a r i o , s u l l a g e s t i o n e d e i p o r t i , s u q u e l l a d e l l e l i c e n z e d e i t a x i , s u g l i a e r o p o r t i , s u l t r a s p o r t o p u b b l i c o l o c a l e , s u l l a c r i s i i d r i c a a l S u d e i n t a n t i a l t r i f r a n g e n t i . S u l p o n t e , o p e r a s u c u i i l g o v e r n o M e l o n i h a m a l d e s t r a m e n t e p u n t a t o t u t t e l e f i c h e s , a s s i s t i a m o d a d u e a n n i a u n l a v o r o d i s c i a t t e r i a s e n z a p r e c e d e n t i : d o c u m e n t i i n c o m p l e t i , p r o c e d u r e r i p e t u t a m e n t e f o r z a t e , i t e r f a n t a s i o s i , s t i m e a p p r o s s i m a t i v e t a n t o s u i c o s t i q u a n t o s u l l e p r e v i s i o n i d i t r a f f i c o , p a r e r i t e c n i c i p a r z i a l i . L a C o r t e d e i C o n t i n o n h a f a t t o a l t r o c h e r i l e v a r e q u e s t i a s p e t t i , a n c h e d o p o l ’ o k a l l a d e l i b e r a d e l C i p e s s " . C o s ì i n u n a n o t a i l c a p o g r u p p o M 5 s i n c o m m i s s i o n e T r a s p o r t i a l l a C a m e r a A n t o n i n o I a r i a . " A r r i v a t i a q u e s t o p u n t o , c h i e d i a m o a M e l o n i e a l s u o g o v e r n o d i f i n i r l a c o n q u e s t o i m m a n e p a s t r o c c h i o : p r i m a d i a t t i v a r e a n c h e u n s o l o e s c a v a t o r e , i l m i n i s t r o S a l v i n i d e v e v e n i r e i n P a r l a m e n t o c o n t u t t i i f a l d o n i c h e r i g u a r d a n o l ’ i n f r a s t r u t t u r a p e r u n a g r a n d e o p e r a z i o n e t r a s p a r e n z a . E ’ s c a n d a l o s o c h e c i s i a n o d o c u m e n t i n o n a c c e s s i b i l i p e r n o i p a r l a m e n t a r i . R i m a n i a m o d e l l ’ i d e a c h e q u e s t o ' c a p r i c c i o ' d e l s e g r e t a r i o l e g h i s t a , c h e n e l 2 0 1 7 e r a u n o d e i p i ù f e r v e n t i o p p o s i t o r i d i q u e s t o p o n t e , s i a s o l o u n g r a n d e s c i p p o a i c a l a b r e s i e s i c i l i a n i . E d è c u r i o s o c h e i e r i , p r o p r i o n e l l e o r e i n c u i l a C o r t e d e i c o n t i r i l e v a v a l e l a c u n e d e l d o s s i e r , a p a l a z z o C h i g i i l t e a m d i M e l o n i d a v a v i t a a u n e n n e s i m o d i p a r t i m e n t o d e d i c a t o a l M e z z o g i o r n o , c o n i m p r e c i s a t e d e l e g h e s u Z e s e r i s o r s e d a i n t e r c e t t a r e . U n a l t r o s b e r l e f f o p e r i n o s t r i c o n n a z i o n a l i m e r i d i o n a l i : p r i m a l i s i d e r u b a p e r f i n a n z i a r e l a p r o p a g a n d a d i S a l v i n i , p o i s i f a f i n t a d i r i s a r c i r l i c o n l ’ i l l u s i o n e o t t i c a d i s t r u t t u r e a d h o c . A s s u r d o ” , c o n c l u d e .