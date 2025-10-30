R o m a , 3 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L e g g e r e m o l e m o t i v a z i o n i c o n c u i l a C o r t e d e i C o n t i h a d e c i s o d i b o c c i a r e l a p r o c e d u r a d i a p p r o v a z i o n e d e l P o n t e s u l l o S t r e t t o . C o l p i s c e p e r ò l a r e a z i o n e s o p r a l e r i g h e d i M e l o n i . E s o p r a t t u t t o c h e p a r l i d e l l a r i f o r m a d e l l a g i u s t i z i a c o m e d e l l a ' r i s p o s t a p i ù a d e g u a t a ' a q u e l l a c h e c o n s i d e r a ' u n ’ i n s o p p o r t a b i l e i n v a d e n z a ' . C o m e d i r e : ' M o ’ v ’ a g g i u s t o i o ' . A c o n f e r m a d i c i ò c h e s i t e m e v a : l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e ( c h e g i à c ’ è , d i f a t t o ) è s o l o i l p r e t e s t o p e r r e g o l a r e i c o n t i c o n u n p o t e r e d i c u i i l G o v e r n o n o n a p p r e z z a e v i d e n t e m e n t e l ’ a u t o n o m i a " . L o s c r i v e s u X l ' e u r o p a r l a m e n t a r e d e l P d G i o r g i o G o r i .