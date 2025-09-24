R o m a , 2 4 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - “ A n c o r a u n a v o l t a i p r o f e t i d i s v e n t u r a s o n o i p r i m i a r i a p p a r i r e q u a n d o s i p a r l a d i P o n t e s u l l o S t r e t t o . E t r a l e f i l e d e l l ’ o p p o s i z i o n e c i s o n o d e i c a m p i o n i q u a n t o a d u c c e l l i d e l m a l a u g u r i o . N o n c ’ è a l c u n a b o c c i a t u r a d a p a r t e d e l l a C o r t e d e i c o n t i p e r l a d e l i b e r a C i p e s s c h e h a a p p r o v a t o i l p r o g e t t o d e l P o n t e s u l l o S t r e t t o d i M e s s i n a . L e i n t e r p r e t a z i o n i d e l l e o p p o s i z i o n i s o n o p r i v e d i f o n d a m e n t o e n o n r i s p o n d o n o a l l a r e a l t à d e i f a t t i " . C o s ì i l s e n a t o r e N i n o G e r m a n à , s e g r e t a r i o d e l l a L e g a i n S i c i l i a . " L a n o t a d e l l a C o r t e d e i c o n t i è i n f a t t i v o l t a a r i c h i e d e r e a l c u n i a p p r o f o n d i m e n t i s u l l ’ i t e r p r o c e d u r a l e n o n s u l l a i n t r i n s e c a f a t t i b i l i t à t e c n i c a , a m b i e n t a l e e d e c o n o m i c a d e l p o n t e . L e i s t i t u z i o n i d e l l o S t a t o i t a l i a n o h a n n o s e g u i t o p e d i s s e q u a m e n t e l e n o r m a t i v e d e l q u a d r o n o r m a t i v o n a z i o n a l e e d e u r o p e o e n e l g i r o d i p o c h i g i o r n i l a C o r t e d i s p o r r à d i t u t t i g l i e l e m e n t i u t i l i p e r p r o s e g u i r e i l s u o l a v o r o ” , c o n c l u d e .