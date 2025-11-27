R o m a , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L a C g i l m a n c a d i r i s p e t t o a l l a v o r o e a i l a v o r a t o r i i n n o m e d i u n a m i s e r e v o l e p r o p a g a n d a ‘ n o P o n t e ’ . L a n d i n i n o n f a a l t r o c h e p e n s a r e a s c i o p e r i a d a n n o d e l P a e s e e d i m i l i o n i d i i t a l i a n i e a n n u n c i a l a p a r t e c i p a z i o n e a l l a m a n i f e s t a z i o n e N o P o n t e c h e c i s a r à s a b a t o a M e s s i n a . D i l a v o r o n o n s e n e p a r l a , l o a n d a s s e a r a c c o n t a r e a g l i o l t r e 1 5 m i l a c a n d i d a t i c h e , i n p o c o p i ù d i u n m e s e , h a n n o f a t t o d o m a n d a d i p o t e r l a v o r a r e p e r l a r e a l i z z a z i o n e d e l P o n t e s u l l o S t r e t t o d i M e s s i n a . C o m e p u ò u n s i n d a c a t o i g n o r a r e q u e s t o f e n o m e n o ? " . C o s ì N i n o G e r m a n à , v i c e p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d e l l a L e g a a l S e n a t o . " Q u e s t a è e c o n o m i a r e a l e p e r i l t e r r i t o r i o , n o n c h i a c c h i e r e . I n t u t t i i P a e s i d o v e s o n o s t a t i r e a l i z z a t i g r a n d i c o l l e g a m e n t i a l t e r n a t i v i a i s e r v i z i d i t r a g h e t t a m e n t o , l a r i p r o t e z i o n e d e l p e r s o n a l e m a r i t t i m o è s t a t a a d e g u a t a m e n t e g e s t i t a e r i s o l t a c o n u n ’ o p p o r t u n a p i a n i f i c a z i o n e d e g l i i n t e r v e n t i d i r i c o n v e r s i o n e e r i a l l o c a z i o n e d e l l e r i s o r s e n e l l ’ a r c o d e l p e r i o d o d i c o s t r u z i o n e " , c o n c l u d e .