R o m a , 2 4 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - “ S c a m b i a r e l a r i c h i e s t a d i a p p r o f o n d i m e n t o p e r u n a b o c c i a t u r a è u n a b e c e r a m i s t i f i c a z i o n e d e l l a r e a l t à , l ’ u l t i m o r i f u g i o r i m a s t o a f o r z e p o l i t i c h e c o m e M 5 s o P d s e n z a i d e e e p r o p o s t e , e c h e s i s o n o d i s t i n t e p e r a n n i d i n u l l a e a v e r i n c h i o d a t o l o s v i l u p p o i n f r a s t r u t t u r a l e d e l P a e s e . I l P o n t e s u l l o s t r e t t o , i n v e c e , s i f a r à . C o n b u o n a p a c e d e i p r o f e s s i o n i s t i d e l l e a p e r t u r e d e l l e s c a t o l e t t e d i t o n n o , c h e d i c e v a n o d i a v e r a b o l i t o l a p o v e r t à c o n b o n u s a s s i s t e n z i a l i s t i , c h e h a n n o b r u c i a t o m i l i a r d i i n s u p e r b o n u s , e m i l i o n i i n b a n c h i a r o t e l l e . Q u e l l i s i c h e s o n o c a s i n i s t i ” . C o s ì i l d e p u t a t o c a l a b r e s e d e l l a L e g a D o m e n i c o F u r g i u e l e .