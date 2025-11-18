R o m a , 1 8 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ I n q u e s t o d i b a t t i t o s u l P o n t e s u l l o S t r e t t o l e p o s i z i o n i i n c a m p o s e m b r a n o s o l o d u e , s e r v e i l p o n t e e n o n s e r v e i l p o n t e . I o r i v e n d i c o u n a t e r z a p o s i z i o n e : i l p o n t e s e r v e , q u e l l o c h e n o n s e r v e è S a l v i n i . C i h a c o n d o t t o i n u n v i c o l o c i e c o . C i s o n o p i ù r i l i e v i t e c n i c i a c u i i l g o v e r n o d o v r à r i s p o n d e r e . E i o s o n o p r e o c c u p a t o c h e i l g o v e r n o n o n s a p r à r i s p o n d e r e e b i s o g n e r à r i c o m i n c i a r e d a c a p o ” . C o s ì i l d e p u t a t o d i I t a l i a V i v a D a v i d e F a r a o n e , d u r a n t e u n a c o n f e r e n z a s t a m p a a l l a C a m e r a . “ C i d o v r e m m o r a s s e g n a r e a l f a t t o c h e b i s o g n e r à a u m e n t a r e i t e m p i e d i t a n t o . I l p r o g e t t o d o v e v a e s s e r e p o r t a t o a v a n t i r i s p e t t a n d o l e n o r m e d e l l o s t a t o . L ’ a t t e g g i a m e n t o a r r o g a n t e d i S a l v i n i h a s o l o c r e a t o d a n n o , l a r e s p o n s a b i l i t à d e l g o v e r n o M e l o n i è d i a v e r b l o c c a t o i l p o n t e e a n c h e i n f r a s t r u t t u r e s u c u i i n S i c i l i a s i a m o i n d i e t r o ” . T e m o c h e “ l e i n d i c a z i o n i c h e l a C o r t e d e i C o n t i d a r à s a r a n n o a b b a s t a n z a t o m b a l i . I n v i t o i l g o v e r n o a e v i t a r e i f l a s h m o b e p i u t t o s t o r i v e d e r e q u a n t o s b a g l i a t o e c o r r e g g e r l o , c o s ì c h e s i p o s s a a n d a r e a v a n t i ” , c o n c l u d e .