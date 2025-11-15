R o m a , 1 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " Q u e s t a è l a q u a r t a l e g g e d i b i l a n c i o " d e l g o v e r n o M e l o n i m a " o g n i p r o g e t t o f a l l i m e n t a r e è s e m p r e c o l p a d i C o n t e . Q u a n d o d a n n o l e c o l p e e r i s a l g o n o i n d i e t r o n o n t o c c a n o m a i D r a g h i , s e l o t e n g o n o b u o n o . . . " . L o d i c e G i u s e p p e C o n t e a S k y T g 2 4 . S u l p o n t e s u l l o S t r e t t o , a g g i u n g e , " c ' è S a l v i n i c h e v u o l e p a s s a r e d a l l a s t o r i a p e r l a r e a l i z z a z i o n e d e l p o n t e p i ù l u n g o d e l m o n d o . E c h e c o s a f a ? I n f r e t t a e f u r i a v a a p r e n d e r e u n p r o g e t t o g i à v e c c h i o c h e v i e n e u n p o ' a g g i o r n a t o , m a f r e t t o l o s a m e n t e , p r e c i p i t o s a m e n t e e l a C o r t e d e i C o n t i l o b l o c c a . M a i g i u d i c i d e l l a C o r t e d e i C o n t i n o n s o n o b r u t t i , s p o r c h i e c a t t i v i . A p p l i c a n o l a l e g g e " . " Q u e l l o c h e e m e r g e r à è c h e q u e l l a p r e v i s i o n e i n s p e s a - c h e è g i à u n a c i f r a e n o r m e , 1 3 m i l i a r d i e m e z z o - n o n c o r r i s p o n d e a l l a r e a l t à , p e r c h é q u e l p r o g e t t o d a l p u n t o d i v i s t a f i n a n z i a r i o n o n s t a i n p i e d i . H a n n o t o l t o a d d i r i t t u r a i f o n d i d i c o e s i o n e a l l a C a l a b r i a e a l l a S i c i l i a c h e s o n o i m p o r t a n t i s s i m i p e r c o l m a r e i l d i v a r i o , l e d i s e g u a g l i a n z e e c o n o m i c h e e s o c i a l i e q u e s t a è u n a r e a l t à d i c u i i l g o v e r n o d e v e t e n e r c o n t o " .