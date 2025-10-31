R o m a , 3 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " S e c i f o s s e u n r e f e r e n d u m , g l i i t a l i a n i a b r o g h e r e b b e r o l a n o r m a s u l P o n t e s u l l o S t r e t t o d i M e s s i n a , p e r c h é h a n n o b e n c a p i t o c h e l a v e r a p r i o r i t à p e r i l P a e s e n o n è s p e n d e r e 1 5 m i l i a r d i p e r u n ’ i n f r a s t r u t t u r a c h e i n s i s t e s u u n ’ a r e a s i s m i c a e s i b a s a s u u n p r o g e t t o v e c c h i o d i 2 8 a n n i . L a p r i o r i t à è i n v e s t i r e n e l l e i n f r a s t r u t t u r e f e r r o v i a r i e , n e l l a s a n i t à , n e l l a s c u o l a e n e l l a d i f e s a d e l s u o l o : t u t t o c i ò c h e S a l v i n i n o n f a " . C o s ì A n g e l o B o n e l l i , d e p u t a t o d i A l l e a n z a V e r d i e S i n i s t r a e c o - p o r t a v o c e d i E u r o p a V e r d e . " A l t r o c h e ‘ u n i r e c i n q u e m i l i o n i d i i t a l i a n i ’ , c o m e d i c e S a l v i n i : c o n q u e s t o p r o g e t t o i l m i n i s t r o d i v i d e i l P a e s e , l o i m p o v e r i s c e e s o t t r a e r i s o r s e p u b b l i c h e f o n d a m e n t a l i a o p e r e d a v v e r o u t i l i a l l a c o l l e t t i v i t à " , c o n c l u d e .