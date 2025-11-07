R o m a , 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " C o n l a m a n c a t a r e g i s t r a z i o n e d e l l a d e l i b e r a C I P E S S d a p a r t e d e l l a C o r t e d e i C o n t i , i l c a s t e l l o d i c a r t e d i M e l o n i e S a l v i n i c r o l l a : d e i 1 3 , 5 m i l i a r d i p r o m e s s i p e r i l P o n t e s u l l o S t r e t t o , s a l t a n o 3 , 8 m i l i a r d i d i e u r o p r o v e n i e n t i d a i F o n d i p e r l o S v i l u p p o e l a C o e s i o n e " . C o s ì i n u n a n o t a A n g e l o B o n e l l i , d e p u t a t o d i A v s e c o - p o r t a v o c e d i E u r o p a V e r d e . " D a l l a c o p e r t u r a f i n a n z i a r i a d i 1 3 , 5 m i l i a r d i d i e u r o p r e v i s t a d a l l a l e g g e d i b i l a n c i o 2 0 2 3 - p r o s e g u e - v e n g o n o m e n o i 3 , 8 m i l i a r d i d i e u r o d e i F o n d i p e r l o S v i l u p p o e l a C o e s i o n e . A i s e n s i d e l l ’ a r t i c o l o 1 , c o m m a 5 2 8 , l e t t e r a c ) d e l l a L e g g e 3 0 d i c e m b r e 2 0 2 4 , n . 2 0 7 , l a m a n c a t a r e g i s t r a z i o n e d a p a r t e d e l l a C o r t e d e i C o n t i d e l l a d e l i b e r a d e l C I P E S S h a c o m e e f f e t t o l a m a n c a t a a s s e g n a z i o n e d i q u e l l e r i s o r s e e d e l l e m o d a l i t à p e r i l l o r o u t i l i z z o . P a r l i a m o d i f o n d i c h e , p e r l e g g e , d e v o n o s e r v i r e a r i d u r r e l e d i s u g u a g l i a n z e e a s o s t e n e r e l o s v i l u p p o e c o n o m i c o , s o c i a l e e t e r r i t o r i a l e d i S i c i l i a e C a l a b r i a . Q u e i s o l d i n o n p o s s o n o e s s e r e u s a t i p e r i l P o n t e , p e r c h é l a m a n c a t a r e g i s t r a z i o n e d e l C I P E S S n e b l o c c a l ’ a s s e g n a z i o n e e l ’ u t i l i z z o . Q u e s t o g o v e r n o h a i n g a n n a t o i c i t t a d i n i , s p a c c i a n d o p e r c e r t e r i s o r s e c h e n o n e s i s t o n o . A n c o r a u n a v o l t a l a d e s t r a d i m o s t r a d i p r e f e r i r e l a p r o p a g a n d a a l l e r e g o l e , g l i a n n u n c i a i f a t t i " . " P r e s e n t e r e m o e m e n d a m e n t i a l l a l e g g e d i b i l a n c i o p e r r e s t i t u i r e q u e i f o n d i a i t e r r i t o r i , d o v e s e r v o n o d a v v e r o : s c u o l e , t r a s p o r t i , m e s s a i n s i c u r e z z a d e l t e r r i t o r i o e a m m o d e r n a m e n t o d e l l e r e t i i d r i c h e . M e l o n i e S a l v i n i l a s m e t t a n o d i u s a r e i l S u d c o m e t e r r e n o d i s p e r i m e n t a z i o n e p e r l e l o r o b u g i e " , c o n c l u d e .