R o m a , 3 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L a C o r t e d e i C o n t i h a d i c h i a r a t o c h e n o n p o t r à d a r e i l v i s t o d i l e g i t t i m i t à a l p r o g e t t o d e l P o n t e s u l l o S t r e t t o d i M e s s i n a , o v v e r o l a d e l i b e r a C i p e s s d e l G o v e r n o . S i a m o o g g i n e l l a c o n d i z i o n e d i f o r n i r v i a l c u n i d o c u m e n t i c h e e v i d e n z i a n o i n m a n i e r a c h i a r a c h e c i t r o v i a m o d i f r o n t e a u n a t r u f f a d i S t a t o . G i o r g i a M e l o n i e S a l v i n i h a n n o n a s c o s t o a g l i i t a l i a n i c h e s i s t a p a r l a n d o d i u n p r o g e t t o v e c c h i o d i 2 8 a n n i f a . N o n s o n o p a r o l e , l ' a b b i a m o t r o v a t o , i l d o c u m e n t o c h e S a l v i n i e M e l o n i h a n n o t e n u t o n a s c o s t o n e l l o r o c a s s e t t o . I l p a r e r e d e l C o n s i g l i o S u p e r i o r e d e i L a v o r i P u b b l i c i d e l 1 0 o t t o b r e d e l 1 9 9 7 . L ' u n i c o p a r e r e a c u i è s t a t o s o t t o p o s t o i l p r o g e t t o d e l p o n t e s u l l o s t r e t t o d i M e s s i n a . T a n t ' è v e r o c h e i l g o v e r n o e l a s o c i e t à s t r e t t o d i M e s s i n a s o n o s t a t i c o s t r e t t i , s u s o l l e c i t a z i o n e d e l l a C o r t e d e i C o n t i , a d o v e r a m m e t t e r e q u e s t o " . C o s ì A n g e l o B o n e l l i d i A v s a i c r o n i s t i d a v a n t i P a l a z z o C h i g i . " G l i i t a l i a n i s a p p i a n o - p r o s e g u e - c h e p e r n o n f a r e u n a n u o v a g a r a , p e r f a r e u n ' m a g n a m a g n a ' i n c r e d i b i l e , h a n n o f a t t o u n ' o p e r a z i o n e i n d e g n a " . " F o r n i r e m o i d o c u m e n t i n e l l e s e d i c o m p e t e n t i . P r o p r i o i n v i r t ù d i q u e s t o p r o g e t t o v e c c h i o , i d o c u m e n t i a t t u a l i d e l l ' I s p r a m a a n c h e d e l l a s t e s s a s o c i e t à S t r e t t o d i M e s s i n a i n d i c a n o c h e i l p i l o n e d i C a n n i t e l l o s i t r o v a s u u n a f a g l i a a t t i v a e c e r t a . P e r c h é l ' h a n n o m e s s o l ì ? P e r c h é i l p r o g e t t o è v e c c h i o d i 2 8 a n n i " . " H a n n o v i o l a t o l a d i r e t t i v a e u r o p e a , l o d i c e a n c h e l a C o r t e d e i C o n t i . S a p e t e p e r c h é ? P e r c h é S i l v i o B e r l u s c o n i e r a u n p o ' p i ù l i b e r a l e d i q u e s t i q u a , p e n s a t e c o s a m i t o c c a d i r e . A v e v a p e n s a t o u n p r o g e t t o d e l p o n t e a p r o j e c t f i n a n c i n g i n c u i i l 6 0 % l o f i n a n z i a v a n o i p r i v a t i , i l 4 0 % l o S t a t o . E ' a r r i v a t o S a l v i n i : p a g a p a n t a l o n e , i l 1 0 0 % l o S t a t o . E ' u n a g r a v i s s i m a v i o l a z i o n e d e l l a d i r e t t i v a e u r o p e a s u l l a c o n c o r r e n z a c h e p r e v e d e c h e i l 5 0 % d e l l ' a u m e n t o d e l c o s t o d e l l ' o p e r a d e v e e s s e r e s o t t o p o s t a a u n a n u o v a g a r a . N e l 2 0 0 6 q u e l l ' o p e r a c o s t a v a 3 , 9 m i l i a r d i , o g g i c o s t a 1 4 , 5 m i l i a r d i , p a g a n o g l i i t a l i a n i . E a l l o r a v o g l i o d i r e a G i o r g i a M e l o n i c h e i e r i h a f a t t o d e l l e d i c h i a r a z i o n i s c a n d a l o s e d a l p u n t o d i v i s t a d e l l a t e n u t a d e m o c r a t i c a e d e l r i s p e t t o d e g l i o r g a n i s m i d e l l a n o s t r a C o s t i t u z i o n e , l e i n o n è p a d r o n e d e l l o S t a t o " . " L e i d e v e r i s p e t t a r e l e l e g g i d e l l o S t a t o , d e v e s o t t o m e t t e r e a n c h e l ' a z i o n e d e l G o v e r n o a l l ' a z i o n e d i c o n t r o l l o d i q u e s t i o r g a n i s m i c h e g l i h a n n o d e t t o c h e c i s o n o g r a v i s s i m i p r o f i l i d i l e g i t t i m i t à . V o g l i o n o a n d a r e a v a n t i ? C i h a n n o a c c u s a t o c h e n o i f a c c i a m o t a n t i e s p o s t i , m e n o m a l e c h e c i s i a m o s t a t i n o i , p e r c h é s e n n ò q u e s t o ' m a g n a m a g n a ' s a r e b b e a n d a t o a v a n t i s e n z a n e s s u n p r o b l e m a e a l l o r a l o d i c i a m o c h i a r a m e n t e , s e o g g i a q u e s t a r i u n i o n e d e c i d e r a n n o d i a n d a r e a v a n t i f r e g a n d o s e n e d e i r i l i e v i d e l l a C o r t e d e i C o n t i , d e i r i l i e v i d e i t e c n i c i , d i t u t t i i p r o b l e m i c h e a b b i a m o p o s t o , n o i a n d r e m o a l l a C o r t e d i g i u s t i z i a e , c a r a G i o r g i a M e l o n i , n o i v i n c e r e m o , e a q u e l p u n t o d o v r a i d i r e a g l i i t a l i a n i p e r c h é h a i s o t t r a t t o 1 5 m i l i a r d i d i e u r o a l t r a s p o r t o p u b b l i c o , a l l e p e n s i o n i e a l l a s a n i t à . S u q u e s t o p r e s e n t e r e m o u n e m e n d a m e n t o i n f i n a n z i a r i a " , c o n c l u d e .