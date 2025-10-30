R o m a , 3 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L a C o r t e d e i C o n t i n o n d i c e n o a l P o n t e s u l l o S t r e t t o , n o n è s u o c o m p i t o f a r l o , d i c e n o a q u e l l e c o p e r t u r e e a q u e l l e m o d a l i t à d i g e s t i o n e . I s o l d i p e r i l P o n t e s u l l o S t r e t t o n o n s o n o s o l d i d i G i o r g i a M e l o n i e d e i p a r t i t i d i d e s t r a , s o n o s o l d i d e g l i i t a l i a n i , s o n o m i l i a r d i e m i l i a r d i d i e u r o t r a l ’ a l t r o i n a l c u n i c a s i s o t t r a t t i a l l e R e g i o n i v i s t o c h e l a d e s t r a h a d e c i s o d i t o g l i e r l i a l l a C a l a b r i a e a l l a S i c i l i a e i n v e s t i r l i s u l P o n t e " . L o d i c e i l s e n a t o r e F r a n c e s c o B o c c i a , p r e s i d e n t e d e l g r u p p o d e l P d a l S e n a t o . " C i p r e o c c u p a m o l t o c h e G i o r g i a M e l o n i , M a t t e o S a l v i n i e g l i a l t r i m i n i s t r i c o n s i d e r i n o q u e i s o l d i c o m e p r o p r i . L a C o r t e d e i C o n t i s i è l i m i t a t a a d i r e c h e c ’ è i l r i s c h i o d i i l l e g i t t i m i t à d e g l i a t t i p e r c h é i l p i a n o e c o n o m i c o - f i n a n z i a r i o è s b a g l i a t o . I o p e n s o c h e q u e s t a v a l u t a z i o n e d e l l a C o r t e d e i C o n t i v a d a r i s p e t t a t a , è o p p o r t u n o p e r t u t t i a v e r e r i s p e t t o p e r g l i o r g a n i d i c o n t r o l l o . R i s p e t t a n d o l a , l a s i p u ò i n t e g r a r e . Q u e s t a r e a z i o n e s c o m p o s t a d e l l a P r e m i e r e d e i m i n i s t r i d à i l s e n s o d e l l a i n s o f f e r e n z a d e l g o v e r n o v e r s o q u a l s i a s i f o r m a d i c o n t r o l l o . S t i a m o p a r l a n d o d i u n ’ o p e r a i l c u i c o s t o è g i à s u p e r a t o d i o l t r e i l 5 0 % , s e n z a g a r a . L a C o r t e d e i C o n t i è u n a m a g i s t r a t u r a c o n t a b i l e i n d i p e n d e n t e c h e g a r a n t i s c e n o i t u t t i d a l f a t t o c h e q u a l c u n o p o s s a u t i l i z z a r e m a l e i s o l d i p u b b l i c i . A m e n o c h e n o n s i a n o d i v e n t a t i s o l d i d i S a l v i n i , e p e n s o d i n o , S a l v i n i d e v e a v e r e r i s p e t t o p e r q u e l l o c h e d i c e l a m a g i s t r a t u r a c o n t a b i l e ” .