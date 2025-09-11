R o m a , 1 1 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " S o r v o l a n d o l o s p a z i o a e r e o d e l l a P o l o n i a c o n i d r o n i , i r u s s i h a n n o c o m p i u t o u n a t t o o s t i l e c o n t r o l ' E u r o p a e l a N a t o : u n a v i c e n d a c h e n o n s o l o è g r a v i s s i m a i n s é , m a s e g n a i l s a l t o d i s c a l a d i u n a p e r i c o l o s a e s c a l a t i o n m i l i t a r e " . L o d i c e N i c o l a Z i n g a r e t t i , c a p o d e l e g a z i o n e d e l P d a l P a r l a m e n t o e u r o p e o , a R e p u b b l i c a . " T u t t o q u e s t o è f i g l i o d i u n d i s o r d i n e p r o d o t t o a n c h e d a l l e d i s s e n n a t e s c e l t e d i D o n a l d T r u m p , s o s t e n u t o s e n z a b a t t e r e c i g l i o d a l l a d e s t r a i t a l i a n a " . " T r u m p e P u t i n , s e b b e n e c o n i d o v u t i d i s t i n g u o , s t a n n o a b b a t t e n d o u n e q u i l i b r i o m o n d i a l e , c h e è s e m p r e s t a t o p r e c a r i o , m a c h e p e r o t t a n t ' a n n i h a g a r a n t i t o l a p a c e i n E u r o p a . U n m o d e l l o a n t i e u r o p e i s t a e n a z i o n a l i s t a c h e v a c o m b a t t u t o , n o n b l a n d i t o e a s s e c o n d a t o , c o m e s i o s t i n a n o a f a r e M e l o n i e S a l v i n i " . I l n o d i M 5 S e L e g a a d a c c e l e r a r e l ' i n g r e s s o d e l l ' U c r a i n a i n U e " è s t a t o u n e r r o r e , i n p a r t i c o l a r e i n q u e s t a f a s e d e l n e g o z i a t o " , o s s e r v a Z i n g a r e t t i . Q u a n t o a l d i s c o r s o i e r i d i V o n d e r L e y e n " h a f a t t o b e n e a d i r e c h e l a C o m m i s s i o n e v u o l e i m p o r r e s a n z i o n i , b l o c c a r e i p a g a m e n t i e i l s o s t e g n o b i l a t e r a l e a I s r a e l e . A n c h e s e t e m o c h e s a r à f e r m a t a d a m o l t i g o v e r n i , q u e l l o i t a l i a n o i n t e s t a , c h e i n q u e s t o m o d o — f a t t e s a l v e a l c u n e f r a s i d i c i r c o s t a n z a — d i v e n t a n o c o m p l i c i d i N e t a n y a h u . P e r f o r t u n a , a s a l v a r e l ' o n o r e d e l l ' I t a l i a , c i h a p e n s a t o i l p r e s i d e n t e M a t t a r e l l a , c h e a n c h e o g g i h a p r o n u n c i a t o p a r o l e c h i a r e d i v e r i t à e d i g i u s t i z i a " .