V a r s a v i a , 2 o t t . ( A d n k r o n o s / D p a / E u r o p a P r e s s ) - I l p r i m o m i n i s t r o p o l a c c o D o n a l d T u s k h a d e n u n c i a t o l ' e n n e s i m o " i n c i d e n t e " c h e c o i n v o l g e n a v i r u s s e v i c i n o a l p o r t o d i S t e t t i n o , u n o d e i p i ù i m p o r t a n t i d e l M a r B a l t i c o . “ A b b i a m o p r o v o c a z i o n i o g n i s e t t i m a n a ” , h a d e t t o d a l v e r t i c e d e l l a C o m u n i t à p o l i t i c a e u r o p e a a C o p e n a g h e n . “ A b b i a m o n u o v i i n c i d e n t i n e l l a n o s t r a r e g i o n e e n e l M a r B a l t i c o o g n i s e t t i m a n a , q u a s i o g n i g i o r n o ” , h a s o t t o l i n e a t o i l p r i m o m i n i s t r o p o l a c c o , c h e h a a n c h e r i c o r d a t o c h e q u e s t o t i p o d i “ p r o v o c a z i o n i ” s o n o f r e q u e n t i a l c o n f i n e c o n l a B i e l o r u s s i a . T u s k h a r i m p r o v e r a t o c o l o r o c h e i n E u r o p a c o n t i n u a n o a n u t r i r e l ' “ i l l u s i o n e ” c h e n o n s i a i n c o r s o u n a g u e r r a , i n c h i a r o r i f e r i m e n t o a l p r i m o m i n i s t r o u n g h e r e s e V i k t o r O r b á n . “ S i t r a t t a d i u n ' a g g r e s s i o n e a t u t t i g l i e f f e t t i u n n u o v o t i p o d i g u e r r a , m o l t o c o m p l e s s a , m a p u r s e m p r e u n a g u e r r a ” , h a s o t t o l i n e a t o . “ L a v e r a d o m a n d a n o n è s e l a g u e r r a e s i s t a , m a d a c h e p a r t e s t a i . L a g u e r r a è b i a n c a o n e r a : l a R u s s i a c o m b a t t e c o n t r o l ' U c r a i n a , q u i n d i l ' u n i c a d o m a n d a è : d a c h e p a r t e s t a i ? L a p o s i z i o n e d e l l a P o l o n i a , d e l l a N a t o e d e l l ' E u r o p a è c h i a r a e , p u r t r o p p o , c r e d o c h e l o s i a a n c h e q u e l l a d i V i k t o r O r b á n ” , h a a g g i u n t o . T u s k h a r i b a d i t o c h e l a g u e r r a t r a R u s s i a e U c r a i n a è a n c h e u n a g u e r r a e u r o p e a . “ I n P o l o n i a n e s s u n o n e d u b i t a ” , h a d e t t o , c i t a n d o c o m e “ e s e m p i m o l t o r e a l i ” e p i s o d i q u a l i l a v i o l a z i o n e d e l l o s p a z i o a e r e o p o l a c c o , l e f l o t t e n e l l ' o m b r a e t u t t a u n a s e r i e d i “ o p e r a z i o n i i b r i d e ” . “ S e l a R u s s i a v i n c e s s e , l e c o n s e g u e n z e p e r l ' E u r o p a e l ' O c c i d e n t e s a r e b b e r o d r a m m a t i c h e ” , h a p r e v i s t o i l p r i m o m i n i s t r o p o l a c c o , c h e h a d i f e s o i l c o i n v o l g i m e n t o d i t u t t i g l i S t a t i m e m b r i n e l l a d i f e s a d e l f i a n c o o r i e n t a l e , a n c h e a t t r a v e r s o l ' i d e a d e l p r e s i d e n t e u c r a i n o V o l o d i m i r Z e l e n s k i d i u n o s c u d o a n t i - d r o n i .