V a r s a v i a , 1 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " F a r s a l t a r e i n a r i a i b i n a r i d e l l a t r a t t a V a r s a v i a - L u b l i n o è u n a t t o d i s a b o t a g g i o s e n z a p r e c e d e n t i c h e c o l p i s c e d i r e t t a m e n t e l a s i c u r e z z a d e l l o S t a t o p o l a c c o e d e i s u o i c i v i l i . Q u e s t a t r a t t a è d i f o n d a m e n t a l e i m p o r t a n z a a n c h e p e r l a c o n s e g n a d e g l i a i u t i a l l ' U c r a i n a . P r e n d e r e m o i r e s p o n s a b i l i , c h i u n q u e e s s i s i a n o " . L o h a s c r i t t o s u X i l p r i m o m i n i s t r o p o l a c c o D o n a l d T u s k , c o m m e n t a n d o l ' e s p l o s i o n e a v v e n u t a l u n g o l a t r a t t a f e r r o v i a r i a V a r s a v i a - L u b l i n o e d e f i n i t a " u n a t t o d i s a b o t a g g i o " . C o n d i v i d e n d o u n c o n f i n e d i 5 3 5 c h i l o m e t r i c o n l ' U c r a i n a , l a P o l o n i a h a s v o l t o i l r u o l o d i s n o d o c h i a v e p e r l a f o r n i t u r a d i a s s i s t e n z a m i l i t a r e a l l e a t a a K i e v . L a p o l i z i a l o c a l e h a d i c h i a r a t o c h e i l m a c c h i n i s t a d i u n t r e n o i e r i a v e v a s e g n a l a t o d a n n i a l l a l i n e a f e r r o v i a r i a . L ' e s p l o s i o n e è a v v e n u t a n e i p r e s s i d e l v i l l a g g i o d i M i k a , n e l l a p r o v i n c i a d e l l a M a s o v i a , a c i r c a 1 3 0 c h i l o m e t r i d a l c o n f i n e t r a P o l o n i a e U c r a i n a . S e c o n d o T u s k , l ' e s p l o s i o n e a v r e b b e p r o b a b i l m e n t e d o v u t o f a r s a l t a r e i n a r i a u n t r e n o . L e a u t o r i t à p o l a c c h e h a n n o a v v i a t o u n ' i n d a g i n e s u l l ' i n c i d e n t e e s t a n n o i s p e z i o n a n d o u n a l t r o t r a t t o d e l l a f e r r o v i a , a n c h ' e s s o d a n n e g g i a t o . V a r s a v i a h a l a n c i a t o l ' a l l a r m e p e r i c r e s c e n t i c a s i d i s a b o t a g g i o e a t t i v i t à d i s p i o n a g g i o c h e h a n n o i n t e r e s s a t o l a P o l o n i a n e g l i u l t i m i a n n i , c o n n u m e r o s i i n c i d e n t i c o l l e g a t i a i s e r v i z i s e g r e t i r u s s i o b i e l o r u s s i . L a P o l o n i a h a a f f e r m a t o c h e l a R u s s i a h a i n t e n s i f i c a t o l e o p e r a z i o n i i b r i d e c o n t r o i l P a e s e a c a u s a d e l s o s t e g n o p o l a c c o a K i e v n e l l a g u e r r a c o n M o s c a .