R o m a , 1 0 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - U n a d i a g n o s i d i p o l m o n i t e è f o n t e d i p r e o c c u p a z i o n e a q u a l s i a s i e t à . Q u e s t a m a l a t t i a , i n f a t t i , " è u n a c a u s a d i r i c o v e r o o s p e d a l i e r o d a s e m p r e e , p u r t r o p p o , a n c h e c a u s a d i m o r t e . T u t t i g l i a n n i s o n o 1 5 0 m i l a g l i i t a l i a n i r i c o v e r a t i e 9 m i l a i d e c e s s i . M a a t t u a l m e n t e n o n r e g i s t r i a m o g r a n d i c a m b i a m e n t i n e i n u m e r i , l ' e p i d e m i o l o g i a è s t a b i l e . E c o m e s e m p r e , o g n i a n n o , s i r e g i s t r a n o c o m p l i c a n z e s e r i e c h e r i g u a r d a n o s o p r a t t u t t o l e p e r s o n e a r i s c h i o : g l i a n z i a n i , i b a m b i n i , i p a z i e n t i c r o n i c i " . A f a r e i l q u a d r o p e r l ' A d n k r o n o s S a l u t e è C l a u d i o M i c h e l e t t o , p r e s i d e n t e d e l l ' A s s o c i a z i o n e n a z i o n a l e p n e u m o l o g i o s p e d a l i e r i ( A i p o ) , i n u n p e r i o d o i n c u i a l c u n i c a s i n o t i h a n n o r i p o r t a t o a l l ' a t t e n z i o n e q u e s t a p a t o l o g i a , i n p a r t i c o l a r e p e r l a f o r m a i n t e r s t i z i a l e , c o m e p e r l a m o r t e d e l m a e s t r o P e p p e V e s s i c c h i o o p e r i l r i c o v e r o d e l l ' a l l e n a t o r e d e l B o l o g n a V i n c e n z o I t a l i a n o . " E ' g i u s t a l ' a t t e n z i o n e - c o n t i n u a M i c h e l e t t o - m a n o n c i s o n o s e g n i c h e q u a l c o s a s t i a c a m b i a n d o . E v o r r e i a n c h e s o t t o l i n e a r e c h e l a m o r t a l i t à i n I t a l i a è u n a d e l l e p i ù b a s s e d ' E u r o p a " . S u q u e s t o t e m a , " i l m e s s a g g i o p i ù i m p o r t a n t e è q u e l l o d i a v e r e l a m a s s i m a a t t e n z i o n e n e l l ' u s o d i a n t i b i o t i c i . N o n a b b i a m o n u o v i f a r m a c i d i q u e s t o t i p o , p e r c i ò i l c o n s i g l i o è s e m p r e d i u s a r l i c o n a c c o r t e z z a p e r r i d u r r e i r i s c h i d i a n t i b i o t i c o r e s i s t e n z a c h e è u n a d e l l e g r a n d i s f i d e p e r i p r o s s i m i a n n i " . P u r t r o p p o , r i c o r d a l ' e s p e r t o , " s o l o a l c u n e c a u s e d i p o l m o n i t e s o n o p r e v e n i b i l i , n o n t u t t e " . A b b i a m o " i l v a c c i n o a n t i p n e u m o c o c c i c o c h e è i n s e r i t o d a t e m p o n e i L e a e v e n g o n o i n v i t a t e a f a r l o t u t t e l e p e r s o n e s o p r a i 6 5 a n n i " . L a p o l m o n i t e , p r o s e g u e i l p r e s i d e n t e d i A i p o , è u n ' i n f e z i o n e c h e " p u ò e s s e r e l o c a l i z z a t a i n u n p u n t o p a r t i c o l a r e d e l p o l m o n e . L ' e n t e p a t o g e n o p i ù f r e q u e n t e i n q u e s t o c a s o è l o p n e u m o c o c c o , c o n t r o i l q u a l e e s i s t e a p p u n t o u n a v a c c i n a z i o n e . E s i s t o n o p o i l e p o l m o n i t i i n t e r s t i z i a l i c h e c o l p i s c o n o i l t e s s u t o c o n n e t t i v o d e l p o l m o n e , l ' a r e a d o v e a v v i e n e l o s c a m b i o , p e r q u e s t o l ' i n f e z i o n e p u ò e s s e r e m o l t o d i f f u s a e a n c h e b i l a t e r a l e . E ' d o v u t a p r e v a l e n t e m e n t e a v i r u s , i l C o v i d t r a q u e s t i , c o m e a b b i a m o v i s t o d u r a n t e l a p a n d e m i a , e a d a l c u n i b a t t e r i . A l t r o c a s o a b b a s t a n z a e m b l e m a t i c o è l a l e g i o n e l l a , o p p u r e i c o s i d d e t t i a g e n t i i n t r a c e l l u l a r i , m i c o p l a s m a e c l a m i d i a " . L ' i n t e s t i z i o , p r e c i s a M i c h e l e t t o , " è i l t e s s u t o d i s o s t e g n o d e l p o l m o n e , d o v e a v v i e n e i l p a s s a g g i o d e l l ' o s s i g e n o e d e l l ' a n i d r i d e c a r b o n i c a n e l s e n s o c o n t r a r i o , t r a g l i a l v e o l i e i c a p i l l a r i . Q u a n d o q u e s t o i n t e r s t i z i o v i e n e c o l p i t o , l o s c a m b i o v i e n e n o t e v o l m e n t e r i d o t t o . M a s e i l p a z i e n t e h a l a b r o n c h i t e c r o n i c a o è u n f u m a t o r e , q u e s t i s p a z i s o n o g i à c o m p r o m e s s i . E q u i n d i p u ò d a r e c a s i g r a v i " . M a q u a l i s o n o i s e g n a l i d ' a l l a r m e c h e i n d i c a n o u n a p o s s i b i l e p o l m o n i t e ? " U n a p o l m o n i t e s i p r e s e n t a p r e v a l e n t e m e n t e t o s s e e f e b b r e " , d e s c r i v e l o p n e u m o l o g o . M a l a " g r a v i t à c h e c a u s a o s p e d a l i z z a z i o n e r i g u a r d a l a d i f f i c o l t à r e s p i r a t o r i a , c h e p u ò e s s e r e a l t a m e n t e r i s c h i o s a " , c o n c l u d e .