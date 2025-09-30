R o m a , 3 0 s e t . ( A d n k r o n o s ) - F r a t e l l i d ' I t a l i a è s t a b i l e r i s p e t t o a l l a r i l e v a z i o n e d e l l o s c o r s o 1 6 s e t t e m b r e e s i a t t e s t a a l 3 0 , 1 % , s e g u i t o d a l P d a l 2 2 , 2 % c h e s a l e d e l l o 0 , 3 % . È q u a n t o e m e r g e d a l s o n d a g g i o O n l y N u m b e r s ( A l e s s a n d r a G h i s l e r i ) p e r ' P o r t a a P o r t a ' s u l l e i n t e n z i o n i d i v o t o d e g l i i t a l i a n i . I l M o v i m e n t o 5 S t e l l e , i n v e c e , c r e s c e d e l l o 0 , 1 % a t t e s t a n d o s i a l 1 2 , 5 % . F o r z a I t a l i a è a l l ’ 8 , 6 % , ( + 0 , 1 % ) m e n t r e l a L e g a r e s t a a l l ' 8 , 4 % . A l l e a n z a V e r d i e S i n i s t r a a l 6 , 3 % , s t a b i l e . A z i o n e è a l 3 , 0 % ( - 0 , 1 % ) , I t a l i a v i v a a l 2 , 9 % g u a d a g n a l o 0 , 2 % . I n f i n e P i ù E u r o p a r i m a n e a l 2 % , m e n t r e N o i m o d e r a t i ( - 0 , 1 % ) è a l l o 0 , 9 % . G l i a s t e n u t i - i n d e c i s i s i a t t e s t a n o a l 4 8 , 1 % ( i n c r e s c i t a d e l 2 , 2 % r i s p e t t o a l l ’ u l t i m a r i l e v a z i o n e ) . I n g e n e r a l e , i l c e n t r o d e s t r a è f e r m o a l 4 8 % , m e n t r e i l c e n t r o s i n i s t r a s a l e d e l l o 0 , 3 % , a t t e s t a n d o s i a l 3 0 , 5 % . I l c a m p o l a r g o a l 4 5 , 9 % ( + 0 , 6 % ) m e n t r e l ' e v e n t u a l e c a m p o l a r g h i s s i m o ( c o m p r e n s i v o d i A z i o n e ) a l 4 8 , 9 % è i n c r e s c i t a d e l l o 0 , 5 % .