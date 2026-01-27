R o m a , 2 7 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ I l s o f t p o w e r r e s t a c e n t r a l e a n c h e i n s c e n a r i g e o p o l i t i c i c r i t i c i c o m e q u e l l i a t t u a l i . E l a s u a d e f i n i z i o n e v a a g g i o r n a t a p e r c o n t r i b u i r e a d u n n u o v o m u l t i l a t e r a l i s m o , p r a g m a t i c o e d e f f i c a c e . S e n o n è r e a l i s t i c o , i n f a t t i , d i f e n d e r e i n m o d o a c r i t i c o l o s t a t u s q u o e d i l f u n z i o n a m e n t o d i t u t t i g l i o r g a n i s m i e l e c o n f e r e n z e O n u , a v r e m m o d a n n i p e r m a n e n t i d a u n a r i n u n c i a a l l a c o o p e r a z i o n e m u l t i l a t e r a l e , c h e v a p i u t t o s t o r a f f o r z a t a e r e s a p i ù i n c i s i v a ( a n c h e i n f o r m e ' a s i m m e t r i c h e ' ) " . L o a f f e r m a i l p r e s i d e n t e d e l S o f t P o w e r C l u b F r a n c e s c o R u t e l l i p r e s e n t a n d o l a s e t t i m a c o n f e r e n z a d e l l ’ a s s o c i a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e – a R o m a i l 2 9 e 3 0 g e n n a i o p r e s s o l a B a n c a d ' I t a l i a e l a C a m e r a d e i D e p u t a t i - c h e r i u n i s c e u n g r u p p o q u a l i f i c a t o d i p e r s o n a l i t à d e i C i n q u e C o n t i n e n t i c o n l o s c o p o d i p r o m u o v e r e i l d i a l o g o t r a l e n a z i o n i e i p o p o l i . " E v a c o n s o l i d a t o u n S o f t P o w e r I n d e x s e m p r e p i ù a v a n z a t o , p e r m i s u r a r e c o n b a s i s c i e n t i f i c h e l a c a p a c i t à d e l s o f t p o w e r d i p r o m u o v e r e g l i i n t e r e s s i n a z i o n a l i e m i g l i o r a r e l a c o l l a b o r a z i o n e g l o b a l e , s o s t e n e n d o c r e s c i t a , a u t o r e v o l e z z a , c a p a c i t à c o m p e t i t i v e e s c e n a r i d i d i a l o g o e c o l l a b o r a z i o n e . D u r a n t e l a C o n f e r e n z a a v v i e r e m o a n c h e u n a r i f l e s s i o n e s u u n i n d i c e s p e c i f i c o d e l s o f t p o w e r d e l c i b o , d e c i s i v o n e i n u o v i e q u i l i b r i g e o p o l i t i c i . O g g i l ’ u m a n i t à d i s p o n e d i s t r u m e n t i p e r g o v e r n a r e u n c a m b i o d ’ e p o c a , g r a z i e a l l ' i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a e s c i e n t i f i c a e a l l a c i r c o l a z i o n e d i t a l e n t i e s a p e r i . P e r q u e s t o v a p r e s i d i a t o i l c o n f i n e t r a l e o p p o r t u n i t à i m p r e s c i n d i b i l i d e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e e l e n o v i t à l e g a t e a m a n i p o l a z i o n e i n f o r m a t i v a e i n g e r e n z e o s t i l i . E s i s t e u n o s p a z i o a m p i o p e r u n s o f t p o w e r n u o v o , c a p a c e d i a m p l i f i c a r e l ’ a t t r a z i o n e a t t r a v e r s o l a r e p u t a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e . I l n o s t r o C l u b i n t e n d e e s e r c i t a r e q u e s t a r e s p o n s a b i l i t à e p e r s e g u i r e q u e s t i o b i e t t i v i ” . I l p r o g r a m m a d e l l ' i n i z i a t i v a p r e v e d e g i o v e d ì 2 9 , d a l l e 1 6 . 3 0 a l l e 1 9 , a l C e n t r o C o n v e g n i C a r l o A z e g l i o C i a m p i a l l a B a n c a d ’ I t a l i a , i n v i a N a z i o n a l e 1 9 0 , l ’ a r g o m e n t o s a r à “ U n i n d i c e d e l S o f t P o w e r n e l m o n d o c h e c a m b i a : s t r a t e g i e p e r g l i i n t e r e s s i n a z i o n a l i . M i g l i o r a r e i s i s t e m i m u l t i l a t e r a l i ” . D o p o i l s a l u t o d a p a r t e d i P a o l o A n g e l i n i V i c e g o v e r n a t o r e d e l l a B a n c a d ’ I t a l i a i l a v o r i s a r a n n o a p e r t i d a F r a n c e s c o R u t e l l i , f o n d a t o r e e p r e s i d e n t e d e l S o f t P o w e r C l u b . P r e n d e r à l a p a r o l a p o i i l s i n d a c o d i R o m a R o b e r t o G u a l t i e r i p e r u n s a l u t o i s t i t u z i o n a l e . D u e l e i n t r o d u z i o n i , l a p r i m a a c u r a d i S e r h a n C e v i k , S e n i o r E c o n o m i s t d e l F o n d o M o n e t a r i o I n t e r n a z i o n a l e , s u l t e m a “ M i s u r a r e i l S o f t P o w e r , u n n u o v o i n d i c e g l o b a l e ” . L a s e c o n d a r e l a z i o n e s a r à a f f i d a t a a M o u n u P r e m , p r o f e s s o r e a s s o c i a t o a l l ’ I s t i t u t o p e r l ’ E c o n o m i a e F i n a n z a L u i g i E i n a u d i , d a l t i t o l o “ D i s c u s s i o n e s u l l a m i s u r a z i o n e d e l S o f t P o w e r ” . I l d i b a t t i t o , c h e s a r à m o d e r a t o d a l l a g i o r n a l i s t a P a o l a P i c a , a v r à i n i z i o c o n u n k e y n o t e s p e e c h d i L o r d C h a r l e s P o w e l l , e x m i n i s t r o d e g l i E s t e r i d e l g o v e r n o T a t c h e r e m e m b r o d e l l a C a m e r a d e i L o r d s . P a r t e c i p e r a n n o S t e f a n i a L e n o c i , r a p p r e s e n t a n t e d e l l a B a n c a M o n d i a l e i n I t a l i a e R a p p r e s e n t a n t e S p e c i a l e d e l l a B a n c a M o n d i a l e p e r l ' E u r o p a m e r i d i o n a l e , l a S a n t a S e d e e l e A g e n z i e d e l l e N a z i o n i U n i t e a R o m a ; M a r z i o G a l e o t t i , P r o f e s s o r e d i E c o n o m i a a l l ’ u n i v e r s i t à d i M i l a n o e D i r e t t o r e d e l l a R i c e r c a s c i e n t i f i c a a l l a F o n d a z i o n e E n i E n r i c o M a t t e i ; L o r e n z o G a l a n t i , d i r e t t o r e g e n e r a l e d e l l ’ A g e n z i a p e r i l C o m m e r c i o E s t e r o ; M a s s i m i l i a n o G i a n s a n t i , P r e s i d e n t e C o n f a g r i c o l t u r a ; A l e s s a n d r o T o m m a s i , f o n d a t o r e e C e o d i F u t u r e P r o o f S o c i e t y . V e n e r d ì 3 0 l ’ a p p u n t a m e n t o è d a l l e 1 0 . 3 0 a l l e 1 3 . 3 0 n e l l ’ A u l a d e i G r u p p i P a r l a m e n t a r i d e l l a C a m e r a d e i D e p u t a t i . I l t e m a d e l l a s e c o n d a g i o r n a t a s a r à “ S o f t P o w e r e i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e : m i g l i o r a r e l ’ i n f o r m a z i o n e , c o n t r a s t a r e l a d i s i n f o r m a z i o n e ” . D o p o i s a l u t i i s t i t u z i o n a l i d e l V i c e P r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a G i o r g i o M u l è , l ’ i n t r o d u z i o n e a l l a g i o r n a t a s a r à a f f i d a t a a l M i n i s t r o d e l l a C u l t u r a A l e s s a n d r o G i u l i . L a r e l a z i o n e a l d i b a t t i t o s a r à a f f i d a t a a F e d e r i c o M o l l i c o n e , P r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e C u l t u r a , S c i e n z a e I s t r u z i o n e d e l l a C a m e r a d e i D e p u t a t i . I l K e y n o t e S p e e c h s a r à t e n u t o d a A l b e r t o T r i p i , P r e s i d e n t e d i A l m a v i v a . D o p o i l V i d e o m e s s a g g i o d i F a i t h B i r o l , D i r e t t o r e e s e c u t i v o , A g e n z i a i n t e r n a z i o n a l e p e r l ' e n e r g i a , a l d i b a t t i t o , m o d e r a t o d a l l a g i o r n a l i s t a C r i s t i n a B a t t o c l e t t i , p a r t e c i p e r a n n o : G i u l i o B o c c a l e t t i D i r e t t o r e s c i e n t i f i c o d e l C e n t r o e u r o m e d i t e r r a n e o s u i c a m b i a m e n t i c l i m a t i c i , B a r b a r a C a r f a g n a g i o r n a l i s t a e d e s p e r t a i n i n n o v a z i o n e e t e c n o l o g i e e m e r g e n t i ; F a t o u J e n g , c i t a t o d a F o r b e s t r a i m i g l i o r i 3 0 u n d e r 3 0 d e l 2 0 2 5 , e x C o n s i g l i e r e p e r i l c l i m a d e l S e g r e t a r i o g e n e r a l e d e l l e N a z i o n i U n i t e , f o n d a t o r e d i C l e a n E a r t h G a m b i a ; M a r c o L o m b a r d i , C e o d i P r o g e r ; A n t o n i o N i c i t a , S e n a t o r e e P r o f e s s o r e d i E c o n o m i a a l l a L u m s a ; S . E . M o n s . V i n c e n z o P a g l i a . P r e s i d e n t e e m e r i t o d e l l a P o n t i f i c i a A c c a d e m i a p e r l a V i t a ; B a r b a r a Q u a c q u a r e l l i , P r o f e s s o r e s s a d i G e s t i o n e d e l l e R i s o r s e U m a n e p r e s s o l ' U n i v e r s i t à d i M i l a n o - B i c o c c a e C a p o r e d a t t r i c e d e l M I T S l o a n M a n a g e m e n t R e v i e w I t a l i a ; S n e s k a Q u a e d v l i e g - M i h a i l o v i c S e g r e t a r i o G e n e r a l e d i E u r o p a N o s t r a ; V a l e r i a S a n d e i , C e o d i A l m a w a v e ; A l e s s a n d r a S a n t a c r o c e , R e s p o n s a b i l e A f f a r i G o v e r n a t i v i e R e g o l a m e n t a r i I B M I t a l i a , V i c e P r e s i d e n t e U n i n d u s t r i a ; M a s s i m o S t e r p i , P a r t n e r , R e s p o n s a b i l e I P / N u o v e T e c n o l o g i e G i a n n i & O r i g o n i ; P r e s i d e n t e d e l l a T a s k F o r c e s u l l ' I A , U n i o n e I n t e r n a z i o n a l e d e g l i A v v o c a t i . P a r t e c i p e r à a i l a v o r i i l C o n s i g l i e r e D i p l o m a t i c o d e l P r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , A m b a s c i a t o r e F a b i o C a s s e s e .