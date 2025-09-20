R o m a , 1 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ N o n h o m a i d e t t o d i v e n i r e d a l s u d I t a l i a i n m a n i e r a g e n e r i c a , m a h o s e m p r e r i v e n d i c a t o l e m i e o r i g i n i r i f e r i t e a l l a s e m p l i c i t à a n c h e d i f r o n t e a p e r s o n a l i t à c o m e X i J i n p i n g e T r u m p ” . L o a f f e r m a i l P r e s i d e n t e d e l M o v i m e n t o C i n q u e S t e l l e G i u s e p p e C o n t e a l l a c e r i m o n i a d i p r e m i a z i o n e d e ‘ I 6 0 m i g l i o r i u n d e r 3 0 d e l l a p o l i t i c a i t a l i a n a ’ o r g a n i z z a t a d a U n i v e r s i t à L i n k a R o m a , p r e s s o l a s e d e d i V i a d e l C a s a l e d i S a n P i o V e p r o m o s s a d a l l ’ a s s o c i a z i o n e “ L a G i o v a n e R o m a ” i n c o l l a b o r a z i o n e c o l m a g a z i n e “ P o l i t i c a ” . “ O g g i è i m p o s s i b i l e p e r v o i r a g i o n a r e v e r s o u n a c o n d i z i o n e d i v i t a n o n c o n n e s s a . P e n s a t e c o s a p u ò a v e r s i g n i f i c a t o c r e s c e r e i n p r o v i n c i a , c o n l a c o s t r u z i o n e d i u n p e r c o r s o a c c a d e m i c o c h e m i h a p o r t a t o a R o m a d a f u o r i s e d e , c o n m i l l e d i f f i c o l t à c o r r e l a t e . S e c o n d o C o n t e è i m p o r t a n t e “ c o s t r u i r s i u n a s t a b i l i t à e c o n o m i c a e p r o f e s s i o n a l e a n c h e f u o r i d a l m o n d o d e l l a p o l i t i c a - a g g i u n g e - p e r n o n d o v e r d i p e n d e r e c o m p l e t a m e n t e d a g l i e m o l u m e n t i d a t i d a l l ’ e v e n t u a l e c a r r i e r a i s t i t u z i o n a l e ” . “ I l m i o p e r c o r s o d i s t u d i e l a m i a p r e p a r a z i o n e g i u r i d i c a - c o n c l u d e - è s t a t a f o n d a m e n t a l e p e r a f f r o n t a r e l e s f i d e c h e h o d o v u t o a f f r o n t a r e c o m e p o l i t i c o , s e p e n s o s o p r a t t u t t o a l p e r i o d o d i d e c i s i o n i e c c e z i o n a l i c h e a b b i a m o d o v u t o a f f r o n t a r e d u r a n t e l a p a n d e m i a C o v i d , q u a n d o e r a v a m o i l P a e s e p i ù c o l p i t o a l i v e l l o e u r o p e o ’ .